Migliora l'audio della TV con la SOUNDBAR in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi tutti, chi più chi meno, disponiamo di una smart TV all’interno del nostro salotto con l’intento di ricreare un vero e proprio “cinema casalingo”, se così possiamo definirlo. Nonostante i grandi passi in avanti compiuti fino ad oggi dalle smart TV da un punto di vista visivo grazie all’introduzione del 4K, purtroppo non possiamo dire lo stesso per quel che riguarda il comparto sonoro, che spesso e volentieri non è all’altezza delle aspettative, ed è quindi necessario ricorrere ad altri dispositivi. Proprio a questa necessità ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti la soundbar Samsung HW-S50B in offerta all’incredibile prezzo di soli 139 euro, con uno strabiliante sconto del 44% rispetto al prezzo iniziale di partenza suggerito dalla stessa Samsung.

La soundbar Samsung per il tuo cinema

All’interno di una singola soundbar avrai a disposizione tutto l’occorrente per garantire un suono davvero coinvolgente e profondo, in modo tale da godere appieno delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming.

Nel sistema all-in-one sono inclusi 2 subwoofer e 3 tweeter integrati, in modo che avrai la possibilità di posizionare la soundbar dovunque preferisci all’interno della tua camera. Tra le tecnologie compatibili con questa soundbar troviamo in particolare il pieno supporto al Dolby Digital 5.1 e al DTS Virtual X, in modo da ricreare un vero e proprio audio tridimensionale. Oltre ai film puoi godere benissimo anche dei tuoi videogiochi preferiti, dal momento che le ultime console di nuova generazione, come per esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, supportano gli ultimi standard dal punto di vista sonoro.

Grazie alla connettività Bluetooth, hai poi la possibilità di connettere qualsiasi dispositivo mobile come il tuo smartphone o il tuo tablet, in modo tale da riprodurre in modo semplice e veloce i tuoi brani preferiti, attingendo dalle principali piattaforme di streaming musicale, come per esempio Spotify e Apple Music.

Insomma, a poco più di 130 euro hai la possibilità di portarti a casa una soundbar di tutto rispetto, grazie al quale potrai dare una nuova vita al tuo angolo cinema di casa: ecco il motivo per il quale ti consigliamo caldamente di acquistare la soundbar Samsung in offerta su Amazon semplicemente cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero improvvisamente terminare da un momento all’altro.

