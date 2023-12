Le migliori cover per iPhone da regalare a Natale - SCONTI!

Chi ha detto che un regalo di Natale deve essere per forza costosissimo? Ecco le migliori cover per iPhone perfette da regalare senza spendere un capitale. Prodotti in sconto Amazon per tutti i modelli di iPhone!

La migliore cover per iPhone esiste? Ecco una selezione!

Gli ultimi iPhone hanno cover incompatibili tra loro. Oggi prendiamo in esame iPhone 15: quello che nel tempo sarà la scelta di moltissimi utenti. Le sue cover sono compatibili esclusivamente con questo modello e, nonostante sia sul mercato da pochi mesi, sono già disponibili moltissimi prodotti in grado di soddisfare le varie esigenze.

Ecco la prima cover per iPhone da regalare a Natale. Si tratta di un modello di elago, più precisamente della cover in silicone liquido. Questo modello fa diretta concorrenza a quello Apple per forma, dimensione e feeling. Protegge egregiamente il dispositivo in caso di cadute accidentali, ma aggiunge un discreto ingombro. La cover è consigliata principalmente a coloro i quali non utilizzano il device riposto nella tasta di jeans stretti: il materiale aumenta di molto l’attrito con i tessuti. Visto il prezzo su Amazon e la quantità di colori a disposizione, questa cover accontenterà tutti!

Cerchi un prodotto che lasci intatto il design di iPhone 15? Ecco la soluzione giusta! Parliamo della proposta di ESR: una cover in silicone trasparente con tanto di connettore MagSafe. Il retro è in plastica rigida, resistente ai graffi e con una protezione che gli impedisce di ingiallire. Il prezzo è molto competitivo e spesso è in sconto o sono disponibili coupon per l’acquisto.

Sarebbe bello proteggere iPhone, ma senza rinunciare alle forme compatte donate da Apple. Esiste una protezione di questo genere? La risposta è sì! ecco la memumi Ultra Sottile per iPhone 15. Si tratta di una cover in plastica rigida semitrasparente (disponibile in colorazioni differenti) che non lascia nulla al caso. Con i suoi 0,3mm di spessore, è in grado di proteggere il device da cadute molto leggere e da tutti i graffi quotidiani. Il prezzo vi stupirà nonostante l’altissima qualità del prodotto.

Quando si tratta di fare sul serio e si necessita di un grado di protezione elevatissimo, bisogna acquistare una cover di livello. Se è quello che volete per il vostro smartphone, c’è un solo brand in grado di soddisfare queste caratteristiche: UAG. Vi parliamo della URBAN ARMOR GEAR Plyo che unisce alla massima protezione un design gradevole. Grazie ai bordi rinforzati morbidi, alla back cover resistente che non preclude l’utilizzo del connettore MagSafe e alla protezione dei tasti inclusa, questa cover è davvero pronta a tutto. Il prezzo non è affatto basso, ma se pensate agli ipotetici danni che è in grado di prevenire, è come fare un’assicurazione su iPhone 15.

Qualsiasi siano le esigenze, scegliere un modello da questa lista vi farà andare sul sicuro e vi permetterà di optare tra le migliori cover per iPhone da regalare a Natale. Tutti questi modelli sono disponibili per moltissime varianti di iPhone. Partendo dai nostri consigli, le troverete in un baleno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.