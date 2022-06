Migliori PROMO di Giugno 2022 per avere Internet per la Seconda casa

Il mese di Giugno sancisce per molti l’inizio della stagione estiva ed è proprio in questo periodo che ci sono le migliori PROMO per avere internet nella seconda casa. Le soluzioni che abbiamo scelto per voi sono delle offerte ricaricabili che per l’appunto possono essere utilizzate senza vincoli e solo per determinati periodi.

Tra le varie tariffe disponibili abbiamo selezionato la TIM Premium Flexy, la Eolo Quando Vuoi e la Linkem Prepagata Senza Limiti Ricaricabile Plus che vedremo nello specifico tra un attimo.

Internet per la Seconda Casa: Le PROMO di Giugno

La prima soluzione arriva da TIM ed offre la possibilità di navigare in FTTC fino a 200 Mega in download per 2 giorni, 7 giorni o 30 giorni a seconda della ricarica acquistata. Il prezzo di partenza è pari a 5,90 euro per due giorni di internet. L’alternativa per chi ha bisogno di traffico dati per una settimana ammonta a 12,90 euro, mentre, per chi necessita di internet illimitato per un mese c’è la possibilità di acquistare la ricarica di 39,90 euro. In quest’offerta di base non c’è il modem incluso. Il cliente però può scegliere di prenderlo a rate con 5 euro al mese per 48 mesi.

La seconda offerta arriva da Eolo ed è molto simile a quella di TIM ma in questo caso cambia la tecnologia. Eolo Quando Vuoi, infatti, permette di avere internet senza limiti fino a 30 Mbps in download tramite ponte radio. Anche in questo caso è possibile ricaricare in base all’effettivo utilizzo della connessione nella seconda casa. La ricarica di partenza offre 2 giorni di internet al costo di 6,90€, 7 giorni a 9,90€, oppure, 15 giorni a 19,80€. In alternativa, è possibile navigare senza limiti per tutta l’estate ad un prezzo scontato di soli 99,00€. Come per l’offerta TIM, anche questa di Eolo non prevede il Modem a rate. L’apparato è possibile selezionarlo in comodato in fase di acquisto.

La terza alternativa è la Prepagata Senza Limiti Ricaricabile Plus di Linkem. In questo caso è previsto un contributo iniziale di 169€ con 3 mesi inclusi ed il Modem Outdoor. Esauriti i primi 90 giorni sarà possibile acquistare le ricariche per 1 mese a 27 euro, 3 mesi a 78 euro, 5 mesi di internet a 120€, oppure, 1 anno di navigazione a 240 euro.

Queste sono dunque le migliori soluzioni per avere internet nella seconda casa per alcuni mesi oppure per pochi giorni. A voi la scelta!