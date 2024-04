Migliori Smartwatch in SCONTO: a questo PREZZO non li trovi più

I migliori smartwatch del momento sono oggi in sconto su Amazon e li puoi acquistare a dei prezzi davvero bassi. Prendere uno smartwatch significa voler essere sempre aggiornato sui tuoi dati personali di salute quotidiani o di voler ricevere e rispondere ai messaggi o alle chiamate direttamente dal proprio polso. Andiamo a scoprire di seguito quali sono i prodotti disponibili solo per oggi.

Smartwatch in Sconto su Amazon: prezzi bassi e qualità alta

Lo smartwatch è uno strumento che oggi va molto di moda ma è anche estremamente utile. Acquistarne uno di qualità e che non costi un occhio della testa può iniziare a farci entrare in questa nuova ottica e capire realmente come funzionano questi dispositivi.

ZOSKVEE: questo smartwatch ti consente di rispondere facilmente alle chiamate o ai messaggi su WhatsApp. Ti mette a disposizione un assistente vocale per tutti i tuoi bisogni, monitora la SpO2 e la pressione sanguigna e puoi personalizzarne lo stile ogni giorno. Solo per oggi lo trovi a un prezzo davvero irrisorio, si parla di appena 29,99€.

Blackview: un’offerta a tempo lampo per questo smartwatch di Blackview. Puoi rispondere alle chiamate facilmente tramite questo dispositivo, dispone di più di 100 modalità sportive più la possibilità di avere le metriche di salute principali sempre a portata di mano. Il quadrante è da 1,39″ e puoi personalizzarlo come meglio credi. Oggi è in doppio sconto del 5% più il 10% di Coupon, con il prezzo finale di 38,46€.

HENLSON: dispone di impermeabilità IP67, 107 modalità sportive da sfruttare in ogni momento, monitora il sonno, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca con estrema precisione. Ha una durata di 60 giorni consecutivi in modalità standby, con 450 mAh di capacità che garantiscono una lunga tenuta. Oggi il doppio sconto è davvero eccezionale: -5% più un Coupon di 25€, con il prezzo finale d’acquisto fissato a 31,99€.

Popgolry: è lo smartwatch più venduto su Amazon. Puoi chiamare e rifiutare chiamate e sincronizzare fino a 100 contatti differenti. Hai la possibilità di indossarlo quando lavi le mani ma è meglio evitare quando si fa il bagno. Hai gestione totale della salute e dei messaggi e puoi fare affidamento su più di 20 modalità sportive con assistente sportivo a vita. Schermo tattile HD da 1,85 con funzionamento ultra fluido. Il prezzo di oggi scende a 39,99€ grazie al coupon di 10€.

TOOBUR: questo smartwatch è quello che costa meno di tutti grazie al coupon del 50% applicato al già presente sconto del 20%, che fa abbassare il prezzo da 55,99€ a 27,99€. Con l’app “VeryFit” puoi monitorare e tracciare le tue esperienze di fitness, ottenendo dati sullo stress in tempo reale. In questo caso, lo smartwatch può essere utilizzato tranquillamente anche quando si nuota. Controlla ogni fase del sonno e, con una ricarica di 2 ore, dura 30 giorni in standby, 20 ore in risparmio energetico e 7 ore con l’utilizzo standard.

