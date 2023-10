Costruisci il mitico Miles Morales con questo LEGO in OFFERTA!

Miles Morales è lo Spider man versione dark frutto dell’ennesimo reboot del franchise del mitico uomo ragno! Dotato di propri super poteri, Miles Morales aiuta Peter Parker nel difendere New York da vecchi e nuovi nemici. Grazie a questo modellino LEGO potrai realizzarne uno in tutti i suoi dettagli. Ma non si tratta solo di una statuina da esposizione. Bensì, è una vera e propria action figure snodabile, così che i più piccoli potranno divertirsi a giocare dopo averla costruita. Il doppio sconto di oggi è imperdibile: si parte da uno sconto del 30% più il 15%! Per un totale di soli 16 euro!

LEGO Miles Morales: diventa anche action figure!

Il modellino lego di Miles Morales fa parte di una trilogia che vede protagonisti anche i Lego di Spider man versione classica e Venom. L’iconico personaggio viene fornito con elementi ragnatela, ed è completamente articolato, con braccia, gambe e testa mobili, così i bambini possono muovere e posizionare il supereroe per dargli vita. Ricordiamo comunque che, a causa delle parti facilmente ingeribili, si consiglia sempre di regalare i Lego a bambini di 8+ anni.

L’action figure di Spider-Man si muove proprio come il personaggio dei film ed è alto ben 23 cm. Quindi sia esposto sia giocato, regala belle sensazioni! Può essere anche facilmente inserito in zainetti o borse qualora i più piccoli vogliono portarlo con sé. Questo modellino da costruire è facile da mettere in una delle famose pose da supereroe.

E’ un’ottima idea regalo per compleanni, premi promozione o anche per Natale che arriva in fretta! Potresti prenderlo ora in anticipo e attendere l’occasione giusta per regalarlo, approfittando del doppio sconto del 30% più il coupon del 15%! Per un totale di soli 16 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.