Milioni di bambini degli anni '90 sono cresciuti guardando lo stesso episodio per cinque giorni di fila: uno psicologo aveva convinto la rete a sottoporli a un test

Dietro non c’era una svista di palinsesto, ma un esperimento preciso. Lo psicologo infantile Daniel Anderson, dell’Università del Massachusetts, voleva capire se la ripetizione potesse aiutare i bambini in età prescolare a passare da spettatori passivi a piccoli partecipanti attivi.

Quando Blue’s Clues arrivò in tv, nel 1996, la formula fece discutere: una puntata trasmessa dal lunedì al venerdì, poi un nuovo episodio la settimana dopo. Per un adulto poteva sembrare un rischio. Anzi, quasi un invito alla noia. Per Daniel Anderson, invece, era proprio lì il punto.

Lo psicologo studiava da tempo il rapporto tra bambini e televisione. La sua idea era semplice: i più piccoli non guardano lo schermo come gli adulti. Hanno bisogno di rivedere, riconoscere, prendere confidenza. E possono partecipare davvero, se il programma dà loro il tempo di farlo.

La serie ruotava attorno al cane blu Blue e al conduttore Steve. Ogni episodio chiedeva ai bambini di cercare indizi, metterli insieme e arrivare a una risposta. Non era soltanto un cartone animato. Era una specie di gioco da fare in salotto, con domande rivolte alla telecamera, pause studiate e silenzi lasciati apposta. L’idea, in sostanza, era questa: i bambini partecipano quando capiscono le regole.

Perché la ripetizione rassicura i bambini e li spinge a rispondere

Per un bambino di tre o quattro anni, la prima visione serve spesso a prendere le misure: chi parla, dove siamo, che cosa sta succedendo. Solo dopo, quando la storia è già conosciuta, arriva la parte più interessante. Il bambino non segue più e basta. Prova ad anticipare.

Due bambini seguono un cartone in TV e interagiscono indicando lo schermo, richiamando l’idea della visione ripetuta come gioco educativo.

È lo stesso motivo per cui tanti bambini chiedono la stessa fiaba ogni sera, o lo stesso film per settimane. La ripetizione rassicura. Toglie un po’ di incertezza e permette di notare particolari che la prima volta sfuggono. In Blue’s Clues, quei particolari erano gli indizi lasciati da Blue, le domande di Steve, le pause prima della risposta.

A un adulto quei silenzi possono sembrare lunghi, perfino strani. Per un bambino, invece, sono spazio. Tempo per pensare, indicare lo schermo, rispondere ad alta voce dal divano. Giorno dopo giorno, secondo Anderson, quella risposta diventava più pronta e più sicura.

Lo studio del 1999 su 108 bambini: più risposte corrette e strategie usate anche davanti a problemi nuovi

Nel 1999, uno studio citato dagli autori del programma e dagli studiosi dei media educativi coinvolse 108 bambini tra i 3 e i 5 anni. I ricercatori li osservarono mentre guardavano Blue’s Clues, annotando reazioni, risposte e comportamenti davanti allo schermo. Alcuni videro la puntata una sola volta. Altri la guardarono per cinque giorni consecutivi.

Il risultato fu chiaro: i bambini che avevano visto più volte lo stesso episodio non solo rispondevano meglio alle domande del programma, ma mostravano anche una maggiore capacità di usare strategie simili davanti a problemi nuovi. In altre parole, non si limitavano a ricordare la soluzione. Stavano imparando un metodo.

Il punto è importante. La televisione per bambini, spesso accusata di tenerli fermi e passivi, veniva usata qui come un percorso guidato di apprendimento. Con un ritmo lento, gesti ripetuti e una struttura facile da riconoscere. Una forma semplice, quasi domestica, ma costruita su una precisa idea psicologica.

Dopo più visioni, gli osservatori notarono che i bambini indicavano prima gli indizi, completavano le frasi e anticipavano la risposta quando Steve si fermava. Non tutti allo stesso modo, certo. Ma la tendenza era evidente: più familiarità, più partecipazione.

Il timore della rete smentito dagli ascolti: i piccoli spettatori non si annoiavano

All’inizio, a preoccupare Nickelodeon era proprio la scelta che Anderson considerava decisiva: trasmettere lo stesso episodio per un’intera settimana. La rete temeva che i bambini cambiassero canale, che i genitori protestassero, che gli ascolti calassero già dopo pochi giorni. Non andò così.

Secondo le ricostruzioni sul lancio del programma, le curve di ascolto rimasero stabili lungo la settimana. I bambini non sembravano stancarsi. Anzi, tornavano davanti allo schermo con sempre più sicurezza, come se la puntata diventasse ogni giorno più “giocabile”.

Il successo di Blue’s Clues contribuì poi a cambiare una parte della televisione educativa per l’infanzia. Non bastava parlare ai bambini. Bisognava aspettarli, coinvolgerli, lasciare vuoti perché potessero riempirli. Una lezione semplice, nata da una scelta che all’inizio pareva azzardata: ripetere, invece di cambiare.

A distanza di trent’anni, quell’esperimento resta un caso citato negli studi su media, infanzia e apprendimento. Non perché ogni contenuto ripetuto sia educativo. Ma perché mostrò quanto conti la struttura. Per un bambino, vedere cinque volte la stessa storia non significa per forza annoiarsi. A volte significa soltanto che, proprio allora, comincia davvero a giocare.