Milioni di utenti Amazon potrebbero avere diritto a un bonus di circa 200 euro

Milioni di utenti Amazon Prime negli Stati Uniti potrebbero ricevere, da ottobre 2026, rimborsi fino a 200 dollari per l’accordo da 2,5 miliardi di dollari raggiunto tra Amazon e la Federal Trade Commission. Al centro del caso ci sono le contestazioni dell’autorità americana sulle iscrizioni e sulle cancellazioni del servizio Prime. I pagamenti, come riportato anche da ABC7 Los Angeles, arrivano in automatico agli aventi diritto: niente moduli complicati, ma una scadenza da tenere a mente. Ci sono 60 giorni, non uno di più, per incassare.

Il caso parte dalle accuse della FTC, l’autorità americana che tutela i consumatori. Secondo l’ente, Amazon avrebbe iscritto milioni di clienti ad Amazon Prime senza un consenso davvero chiaro e avrebbe poi reso la cancellazione più difficile del necessario. Da qui l’intesa da 2,5 miliardi di dollari, una delle più pesanti negli Stati Uniti sulle pratiche legate agli abbonamenti digitali.

La società ha iniziato a inviare la prima parte dei rimborsi automatici all’inizio di ottobre. Ma non tutti gli iscritti a Prime riceveranno denaro. L’accordo indica categorie precise di utenti, legate al periodo di iscrizione, ai tentativi di disdetta e all’uso reale dei servizi inclusi. Insomma, non è un rimborso per tutti: è una compensazione destinata a chi, secondo i criteri fissati, potrebbe essere stato penalizzato dalle modalità contestate.

Chi ha diritto al rimborso Amazon Prime: date, disdetta e uso dei servizi

Per rientrare tra i beneficiari dei rimborsi Amazon Prime, l’utente deve essersi iscritto al servizio tra il 23 giugno 2019 e il 23 giugno 2025. È il primo paletto, quello delle date. Il secondo riguarda la cancellazione: in base ai dettagli dell’accordo, il cliente deve aver provato a disdire l’abbonamento online in quel periodo senza riuscire a completare la procedura.

Controllo di una notifica di pagamento e di un assegno, immagine simbolo dei rimborsi automatici agli abbonati Prime.

C’è poi un altro criterio, meno immediato ma decisivo: l’uso limitato dei vantaggi Prime. Gli utenti coinvolti devono aver usato non più di 20 benefici Prime in dodici mesi, compresi servizi come Prime Video e Amazon Music Prime. La logica, secondo le ricostruzioni americane, è separare chi ha usato poco l’abbonamento da chi invece ne ha usufruito con regolarità. Una distinzione sottile, certo, ma è quella prevista dall’intesa con la FTC.

Pagamenti via Venmo, PayPal o assegno: 60 giorni per incassare

Gli utenti che rientrano nei criteri non devono inviare richieste né compilare altri documenti. Amazon manderà i pagamenti attraverso vari canali, tra cui Venmo, PayPal e assegni spediti per posta. Per molti clienti, quindi, il primo avviso potrebbe essere una notifica sul portafoglio digitale, una email o, più semplicemente, una busta nella cassetta della posta.

Il punto da non perdere di vista è la scadenza. Chi riceve un rimborso Amazon Prime ha 60 giorni dalla data di emissione per riscattarlo o incassarlo. Dopo quel termine, il pagamento potrebbe non essere più disponibile. Per questo le associazioni dei consumatori invitano gli utenti che potrebbero essere coinvolti a controllare spesso account di pagamento, email collegate ad Amazon e posta tradizionale. Una distrazione, in questo caso, può valere fino a 200 dollari.

Scadenze, integrazioni da 149 dollari e attenzione al phishing

La distribuzione dei rimborsi è partita a inizio ottobre 2026, ma non tutti gli aventi diritto riceveranno il pagamento nello stesso momento. Secondo le informazioni disponibili, i versamenti ai clienti qualificati dovrebbero andare avanti fino ad aprile 2027. Ci sarà quindi una finestra di diversi mesi in cui gli utenti dovranno tenere d’occhio notifiche e comunicazioni ufficiali.

Un dettaglio riguarda chi ha già ricevuto 51 dollari in una fase precedente: quella somma non esclude un altro pagamento. In base ai termini indicati, alcuni clienti potrebbero ricevere altri 149 dollari, arrivando così al massimo di 200 dollari complessivi. Dipenderà, caso per caso, dai criteri di idoneità e dagli importi già versati.

Resta infine il rischio truffe. Con pagamenti di questa portata, gli esperti di tutela dei consumatori mettono in guardia dai messaggi phishing costruiti attorno a falsi rimborsi Amazon Prime. Le comunicazioni ufficiali non chiedono commissioni anticipate, password bancarie o codici sensibili per “sbloccare” il denaro. Se una email o un messaggio pretende questi dati, meglio fermarsi e verificare direttamente dai canali ufficiali.