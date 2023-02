M'illumino di meno: 5 prodotti tech SOSTENIBILI per risparmiare energia in casa

Oggi 11 marzo 2022 è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, e in concomitanza con l’evento caratterizzato dalla celebre campagna radiofonica M’illumino di Meno, abbiamo pensato di dare anche noi il nostro piccolo contributo stilando un elenco di cinque prodotti green che potrebbero tornarvi utili e che, usati, potrebbero anche contribuire a migliorare non solo i vostri stili di vita sprecando meno risorse, ma anche diminuendo l’impatto ambientale.

Kit fotovoltaico 3kW

Due pannelli solari Off-grid da 240W 12V con Inverter e batteria al litio, e regolatore di Carica da 30A+ batteria lifepo4 da 50Ah*1+ Inverter da 600W: questo kit fai da te ha praticamente tutto quello che ti serve per produrre energia a sufficienza per alimentare fino a 2-3KW di elettrodomestici, o per essere accumulata per le ore serali. Inoltre può costituire un’ottima base per un impianto che in futuro potrebbe ospitare più pannelli e produrre dunque più energia.

Caricabatteria a energia solare

Caricabatteria a energia solare disponibile a sole 25€ col coupon, spedizioni incluse. Per ricaricare velocemente il proprio tablet o smartphone, nulla di meglio di questo comodo powerbank che si ricarica cool sole e trasforma poi l’energia accumulata in elettricità utile per ricaricare velocemente fino a due dispositivi contemporaneamente.

Lampade a energia solare

Lampade solari da esterno o interno, le trovi a 39€ (spese di spedizione incluse). Queste due belle lampade sono perfette per illuminare sia ambienti esterni, che interni. Hanno tre diverse gradazioni di luminosità (100%/50%/25%), regolabili con un telecomando, e di conseguenza tre diverse durate di illuminazione (3H, 5H, 8H). Si ricaricano con un apposito pannellino solare incluso, quindi impatto zero sull’ambiente e sulla bolletta.

Pannello a infrarossi

Lo sapevate che uno dei migliori sistemi per tenere calda la propria abitazione sono i pannelli a infrarossi? Proprio così: grazie a una particolare tecnologie, i pannelli radianti inviano luce a infrarossi a onda lunga, che penetrano nelle pareti, nel soffitto e nel pavimento riscalda immediatamente e direttamente persone e oggetti in maniera omogenea. E con un consumo minimo (intorno ai 450W). Con 79€ ti consentono di stare al calduccio.

Zaino con pannello solare integrato

Zaino con pannello solare integrato da 6 Watt, un oggetto utile per chi ama viaggiare a 789€. Se devi uscire di casa è un accessorio fondamentale, tanto quando ti serve, il pratico pannello solare rimovibile ti fornisce 6 Watt di potenza e il 22,4% di efficienza. Così, tramite una porta USB integrata, ci alimenti telefoni cellulari, fotocamere digitali, smartwatch o fornelli elettrici da campeggio.

Che ve ne pare delle nostre idee? Questi ovviamente sono solo alcuni spunti che vi abbiamo voluto fornire per darvi un’idea di quanti oggetti pratici ci sono in commercio che rispettano la natura e vi fanno anche risparmiare sui costi. Quelli che vi abbiamo segnalato noi li trovate tutti su Amazon, con le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

