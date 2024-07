Mini Aspirapolvere Portatile a SOLI 9 EURO: promo ESCLUSIVA su eBay

Su eBay oggi puoi trovare un dispositivo super utile e versatilissimo per eliminare le briciole da ogni angolo, sia in auto che in casa. Parliamo del Mini Aspirapolvere Portatile Ricaricabile da 120W, al momento disponibile a soli 9 euro con uno sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Mini Aspirapolvere Portatile Ricaricabile da 120W: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Aspirapolvere Portatile Ricaricabile da 120W è uno strumento davvero utilissimo da avere sempre a portata di mano in caso di necessità.

Il gadget utilizza un motore super forte con una forte aspirazione e, quindi, risulta molto utile per fare una pulizia quotidiana e rimuovere la polvere sia in auto che in casa.

Si ricarica in 2 ore e ha una durata di aspirazione di 40 minuti. Tra l’altro la modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è leggero solo 400 grammi quindi super maneggevole.

Nello specifico è dotato di velocità di 42000 giri al minuto e un motore da 120 W, con una potenza di aspirazione da 9000pa. Non avendo i cavi non troverai difficolta’ ad usarlo ovunque, in piu ha una comoda prolunga a becco che ti permette di arrivare nelle parti piu scomode.

Per finire, il contenitore della polvere visualizzabile può ricordarti quando deve essere pulito, mentre le luci a LED illuminano ogni angolo buio e allentano la polvere nello spazio.

Oggi il Mini Aspirapolvere Portatile Ricaricabile da 120W è disponibile a soli 9 euro con uno sconto del 33%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.