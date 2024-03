Mini Aspirapolvere SUPER LEGGERO a MENO DI 30 EURO: solo per OGGI

Per far brillare anche gli angoli più nascosti di casa, oggi su Amazon trovi il Mini Aspirapolvere Senza Fili Kitsky in promozione speciale. Al momento è disponibile a soli 29 euro con uno sconto bomba del 21%.

Mini Aspirapolvere Senza Fili Kitsky: tutte le modalità di utilizzo

Il Mini Aspirapolvere Senza Fili Kitsky vanta solo 650 grammi di peso, quindi ti consente di muoverti liberamente ovunque per pulire le scale, la cucina, l’auto o gli angoli difficili da raggiungere.

È dotato di un motore super potente 9500pa con tre batterie al litio da 2000mAh: questo vuol dire che avraia fino a 20 minuti di autonomia dopo solo 3.5 ore di ricarica. Questo gioiellino assicura, quindi, un ambiente pulito e sicuro per tutta la famiglia, trasformando le pulizie quotidiane in un’attività veloce e senza sforzo.

Ha tre diversi accessori per soddisfare pienamente tutte le esigenze di pulizia: l’accessorio della testina della spazzola può facilitare la pulizia dei capelli attaccati a tappeti o letti; gli ugelli Gap possono essere utilizzati per pulire gli spazi vuoti nei divani e nelle auto; il tubo flessibile può aiutare a pulire angoli difficili da raggiungere.

In più il dispositivo è dotato di due filtri dell’aria efficienti, lavabili e impermeabili. Questo design superiore non solo è impermeabile e facile da pulire, ma offre anche la sostituzione gratuita, un vantaggio non comune rispetto alla maggior parte dei filtri standard sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.