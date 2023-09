MINI CASSA bluetooth, SCONTO DEL 25%: acquistala ora!

Una mini cassa bluetooth portatile consente di ascoltare musica ovunque, con un piccolo accessorio che occupa poco spazio e facilmente portatile. Potrai così ascoltare ciò che vuoi mentre cucini, fai la doccia, stai rassettando casa, ecc. Spostando la cassa con te in ogni stanza ma anche fuori casa, anche in mezzo alla natura. E allora, perché non approfittare di questo sconto del 25% sulla cassa bluetooth Bose, un diffusore SoundLink Revolve+ che potrai pagare solo 249 euro anziché 329.95!

La forma di una borraccia, con tanto di manico, la rende facilmente trasportabile. Inoltre, potrai gestirla comodamente tramite app dal tuo smartphone, oltre mediante i tastini analogici molto comodi posti sulla parte superiore. Il colore nero è un tocco di eleganza ulteriore.

Mini casa Bose SoundLink Revolve+: prezzo, caratteristiche, offerte

La mini cassa bluetooth portatile Bose SoundLink Revolve+ ti offre il suono che desideri e la portabilità di cui hai bisogno. Troverai un’intuitiva interfaccia “drag and drop”, con l’app che ti permette di passare da un dispositivo Bluetooth a un altro in modo semplice. Inoltre, ti offre tanti suggerimenti per ottenere il massimo da essa. Oltretutto, l’app può essere utilizzata anche per gestire la modalità Stereo o Party per più diffusori SoundLink Revolve. Molto interessante poi la funzione Bose SimpleSync, che ti permette di abbinare questa mini cassa ad altri prodotti appartenenti alla famiglia sempre più grande famiglia di dispositivi Bose Smart Home.

Non sei ancora continto? Allora ti diamo altre caratteristiche tecniche: il suono prodotto è avvolgente, fino a 360°. Quindi nessun angolo della stanza resterà privo di musica. Il suono è poi di alta qualità, dunque molto nitido e senza fastidiose gracchiature. La tecnologia IP55 fa sì che il materiale elettrico è protetto contro i depositi di polvere e i getti d’acqua da qualsiasi angolo; ciò significa che potrai utilizzare la cassa bluetooth Bose anche mentre fai la doccia (ovviamente sempre un po’ a distanza) o mentre stai sistemando casa. Garantisce una riproduzione continua fino a 6 ore e potrai usare gli assistenti vocali Siri e Google.

Insomma, potrai ascoltare musica dovunque grazie a questa mini cassa bluetooth Bose. Oggi scontata del 25%, quindila pagherai solo 249 euro. Ma dovrai affrettarti, l’offerta non dura per sempre!

