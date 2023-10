La mini Cassa bluetooth potente e impermeabile col 30% di SCONTO: cosa aspetti?

Una mini cassa bluetooth è ideale per portare ovunque si vada un suono potente, che aumenti così l’audio da qualsiasi device vogliamo, soprattutto lo smartphone che per forza di cose non ha casse particolarmente dotate. ‎E allora, perché non approfittare di questo sconto molto interessante sulla mini cassa bluetooth JBL Flip Essential 2, con doppio skeakers, totalmente senza fili ingombranti e limitanti e anche impermeabile grazie alla certificazione IPX7. Così potrai portarlo al bagno mentre fai la doccia o all’aperto mentre fai sport anche in caso di pioggia o forte umidità. Bene anche i bassi, molto potenti. Cosa dire poi dell’autonomia: fino a 10 ore, così potrai anche portarlo fuori tutta la giornata per pic nic, giornate al mare o in montagna, senza doverti preoccupare che si scarichi. Ultimo vantaggio le dimensioni contenute, che rendono facile da portare con sé: 21,5P x 24,5l x 23,5H cm. Oggi avrai tutto questo a soli 76,89 euro con uno sconto del 30%!

Cassa bluetooth JBL Flip Essential 2: le caratteristiche

Abbiamo presentato nell’incipit diversi vantaggi della cassa Bluetooth JBL Flip Essential 2 , da portare dove vuoi. Abbiamo detto che puoi fruire fino a 10 ore di autonomia. Puoi collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless per aumentare la potenza dei tuoi brani e goderti la tua musica con l’elevata qualità del suono di questa cassa. Puoi portarla come detto in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia lo speaker impermeabile avendo la certificazione della resistenza all’acqua IPX7.

Nella confezione troverai: 1 x JBL Flip Essential 2 Speaker Portatile Bluetooth Waterproof IPX7, Cavo di Ricarica USB-C, Guida Rapida, Scheda Sicurezza;. E’ anche piccola, quindi facilmente trasportabile, grazie alle sue dimensioni 21,5P x 24,5l x 23,5H cm.

Dunque, acquista la mini cassa bluetooth JBL Flip Essential 2 con uno sconto del 30%, a un prezzo di 76,89 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.