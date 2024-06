Mini Cassa Bluetooth Soundcore in DOPPIO SCONTO: oggi la paghi POCHISSIMO

Per portare la tua musica preferita al mare o in piscina, ti consigliamo questo diffusore top di gamma che oggi trovi in doppio sconto su Amazon! Si tratta della Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Mini 3, al momento disponibile a soli 26 euro grazie ad uno sconto del 22% e ad un codice promo aggiuntivo del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega promozione Amazon, gli articoli stanno per terminare!

Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Mini 3: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Mini 3 è un gadget prezioso per portare la tua musica preferita ovunque, che sia al parco, in mare o in piscina.

Si tratta di un vero e proprio concentrato di potenza che permette di offrire un incredibile audio a 360° anche se la sua dimensione è davvero compatta, addirittura più piccola di quella di una tazza di caffè.

La modalità di utilizzo è semplicissima sia tramite i pulsanti presenti sul dispositivi che tramite wireless. Potrai, infatti, connetterti tramite l’app Soundcore per il controllo remoto della cassa per poi accenderla, spegnerla, regolare il volume, cambiare il profilo audio e molto altro ancora in un attimo.

Inoltre si caratterizza per la sua impermeabilità di grado IPX7 che permette di utilizzarlo senza preoccupazioni in piscina, in spiaggia o semplicemente in bagno e in cucina. L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco infatti hai a disposizione ben 15 ore di musica no-stop con una sola ricarica.

