Mini Compressore ad aria PORTATILE a SOLI 23 EURO: applica il MEGA COUPON

Nelle prossime vacanze estive devi affrontare un lungo viaggio in auto? Per viaggiare in sicurezza, non farti scappare la promozione sul Mini Compressore ad Aria Portatile Rocoren



Mini Compressore ad Aria Portatile Rocoren: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Compressore ad Aria Portatile Rocoren si caratterizza per una batteria super potente da 4000mAh e presenta un design compatto e wireless così da portarlo ovunque tu vada.

Questo gadget super uversatile permette di gonfiare rapidamente le gomme del veicolo in pochi minuti con una precisione fino a 150PSI. Nello specifico ha quattro tipi di unità di pressione: PSI, KPA, BAR e KG/CM². Inoltre è possibile scegliere tra 4 modalità di utilizzo in base alle tue esigenze di gonfiaggio: bicicletta, motocicletta, auto e palla.

La modalità di utilizzo è semplicissima innanzitutto perché è dotato di un grande schermo digitale a LED che consente di vedere la pressione reale e la pressione preimpostata. Inoltre dispone della funzionalità di arresto automatico: una volta raggiunta la pressione pre -set, il gonfiabile si fermerà automaticamente così da garantire la massima sicurezza.

Per finire, il dispositivo è anche uno strumento di emergenza multifunzionale grazie alle sue 3 modalità di luce a LED per facilitare l’uso in ambienti scuri: luce flash, luce di allarme e luce SOS.

