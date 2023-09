Mini COMPRESSORE aria per auto e bici: con 37 euro MAI più ruote sgonfie

Trovare le ruote della propria auto, moto o bici sgonfie è una vera noia! Che fa perdere tempo prezioso per il nostro arrivo sul posto di lavoro, il nostro shopping o la nostra gita fuori porta. Così come il pallone che tanto volevamo utilizzare per 4 calci nel nostro giardino o cortile o da portare in spiaggia. Per fortuna, grazie al mini compressore Neakhmerc on manometro potrai gonfiare anche palle e palloni. Inoltre, potrai utilizzarlo come power bank e luce d’emergenza. Tante utili funzioni, facilmente portabili con te, a soli 37,99 euro grazie al 5% di sconto!

Neakhmer mini compressore aria portatile: tutti i vantaggi

Il mini compressore portatile per auto Neakhmer è davvero molto comodo da portare per le sue dimensioni davvero ridotte (17 x 6,9 x 5 cm) e il suo peso da poco più di mezzo chilo (598 g). Nonostante le dimensioni, parliamo di un Potente minigonfiatore per pneumatici, max 150 PSI (10,3 bar). La Batteria integrata ricaricabile è da 3×2000 mAh. Dotato di connettore di tipo C e cavo di ricarica per auto, che può essere ricaricato comodamente e velocemente. Potrai così gonfiare ruote per auto, biciclette, pneumatici per moto, anelli per nuotare, giocattoli gonfiabili, palle e palloni, ecc.

Molto interessante poi il fatto che, rispetto ad altre pompe ad aria portatili che supportano solo l’alimentazione a batteria, significa che puoi utilizzare quella pompa per pneumatici solo quando è piena di potenza. Quando la pompa dell’aria wireless è spenta, puoi collegarla alla presa dell’accendisigari dell’auto per l’alimentazione e gonfiare direttamente le gomme o qualsiasi altra cosa ugualmente. Ma oltre a ruote e palloni, questo mini compressore d’aria “gonfia” anche la batteria del tuo telefono, fungendo anche da power bank. Potrai evitare di danneggiare ciò che stai gonfiando grazie alle 4 unità opzionali di PSI, BAR, KPA, Kg/cm2. Quando il volume di riempimento raggiunge il valore preimpostato, la pompa si spegne automaticamente per evitare un gonfiaggio eccessivo.

Se ti sei fermato al buio, questo accessorio funge anche da luce led d’emergenza. Infine, potrai portarlo facilmente con te grazie alla borsa in nylon resistente e protettiva. Insomma, questo Neakhmer mini compressore aria portatile è davvero indispensabile e ora lo paghi solo 37,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.