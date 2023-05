Mini compressore d'aria portatile Xiaomi: utile a prezzo ESAGERATO su Amazon

Se vuoi risolvere ogni problema di ruote sgonfie ed eliminare i rischi di restare in panne senza spendere una fortuna, oggi puoi farlo grazie a questa offerta di Amazon: con circa 50€, infatti, puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria di Xiaomi, il nuovo modello più potente del primo, con sensore pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro.

Compressore digitale portatile Xiaomi

Col passare dei mesi e con i cambi di stagione è sempre opportuno monitorare la pressione delle gomme della nostra auto. Con questo Xiaomi Mi Portable Electric Air Compress non dovrai più preoccuparti di una gomma a terra. Questo compressore d’aria portatile a batteria ricaricabile, di piccole dimensioni, leggero è utile e comodo da trasportare. Lo agganci allo zaino e parti in tranquillità. Cinque diverse modalità di gonfiaggio, ciascuna con valori di pressione dell’aria preimpostati.

Il dispositivo ha cinque tasti, un display, sensore digitale di pressione, e alcuni programmi predefiniti. Quindi è super semplice da usare e non richiede né particolari sforzi, né esperienza. Se hai una gomma a terra, basta collegarlo con l’apposita cannula alla valvola della ruota, e in sei minuti torna come nuova. Fa tutto da solo: il controllo automatico della pressione di gonfiaggio non ti costringe a stare attaccato al compressore. Imposti la pressione, lo avvii e raggiunto l’obiettivo si spegne da solo.

Non preoccuparti per la batteria: è concepita per farti gonfiare fino a cinque ruote prima di dover essere ricaricata. Per farlo ti basta collegarla a una normale presa di corrente con l’annesso caricatore USB. Il compressore ha anche una piccola torcia che puoi accendere nel caso dovessi trovarti in un’area buia, per illuminare la parte della ruota che devi gonfiare.

Ora, grazie a questa offerta di Amazon, puoi acquistarlo con circa 50€ e prendere un compressore digitale portatile a batteria di Xiaomi, con sensore di pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro. Spedizioni veloci e gratuite garantite dal servizio Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.