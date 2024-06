Mini drone che IMMORTALA le tue avventure estive a PREZZO SPECIALE

Carico per le vacanze? Quest’anno potra immortalare in modo straordinario le tue avventure con il Mini drone DJI Mini 3! Oggi è disponibile su Amazona soli 603 euro con uno sconto del 6%.

Mini drone DJI Mini 3: tutte le modalità di utilizzo

Il Mini drone DJI Mini 3 sarà il compagno perfetto per le tue prossime avventure estive!

Il dispositivo permette la registrazione video in 4K HDR per riprese aeree nitide. In0ltre dispone di doppia ISO nativa che consente di acquisire dettagli nelle luci e nelle ombre, sia di giorno che di notte. Tra l’altro è ultraleggero ed è autorizzato a volare nelle categorie A1 e A3, quindi non è necessaria nessuna autorizzazione o brevetto per poterlo utilizzare.

Questo gioiellino si caratterizza anche per la funzione Riprese verticali attraverso la quale potrai facilmente riprendere soggetti alti come grattacieli e cascate. In questo caso il formato delle immagini sarà perfetto per poter essere pubblicato sui social come Instagram.

Un’altra caratteristica importante è la potenza elevata della sua batteria che permette di avere un’autonomia che arriva fino a 38 minuti. Questo vuol dire che potrai utilizzarlo per unghe riprese senza la preoccupazione di rimanere all’improvviso a corto di energia.

La resistenza è un ennesimo punto a favore del drone: grazie a potenti motori brushless, decolla ad altitudini fino a 4.000 metri, resiste a venti di 38 km/h (Livello 5) e con lo stabilizzatore a tre assi cattura immagini 4K fluide.

