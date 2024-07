Mini drone con fotocamera SUPER LEGGERO a prezzo STRACCIATO: solo per OGGI

Quest’estate preparati ad immortalare le tue avventure in modo davvero pazzesco e da un punto di vista straordinario grazie al Mini drone con fotocamera DJI Mini 3! Oggi è disponibile su Amazon a soli 464 euro con uno sconto del 3%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione per creare dei ricordi estivi indelebili e meravigliosi!

Mini drone con fotocamera DJI Mini 3: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini drone con fotocamera DJI Mini 3 renderà davvero spettacolari le riprese dei più bei momenti delle vacanze estive.

Sfruttando la doppia ISO nativa, questo gioiellino della tecnologia consente di acquisire immagini super nitide con dettagli nelle luci e nelle ombre in qualsiasi condizione luminosa, quindi anche di notte. In più permette di ottenere anche video verticali con la funzione specifica “Riprese verticali”: questo vuol dire che potrai facilmente riprendere soggetti alti come grattacieli e cascate, ed avere il formato ideale da poter sfruttare nelle tue condivisioni social.

L’efficienza del gadget è davvero massima: basti pensare che supporta trasmissioni video HD fino a 10 km di distanza ed è anche dotato di eccellenti capacità di anti-interferenza. Inoltre ha una batteria super potente che garantisce un’autonomia fino a 38 minuti così da poterlo sfruttare nella massima tranquillità anche per riprese molto lunghe.

Per finire, il dispositivo è compatto e super leggero, utilizzabile da chiunque con molta facilità e senza la necessità di nessun brevetto o permesso.

