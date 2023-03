MINI DRONE per BAMBINI Deerc D20: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Il Deerc D20 è un mini drone progettato per bambini. Il suo principale punto di forza è la semplicità d’utilizzo, che ben si sposa al pubblico a cui fa riferimento. Per il prezzo di vendita, le riprese aeree della fotocamera integrata sono ottime. In queste ore Fly D20 è in offerta a 50,99 euro anziché 69,99 euro, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime. E applicando il coupon del valore di 3 euro il prezzo scende a 47,99 euro.

Mini drone per bambini Fly D20 in sconto del 27% su Amazon

Prima di tutto, Fly D20 è un mini drone per bambini semplicissimo da usare. Basta premere il pulsante One Key Start/Landing per avviare la procedura di volo, mentre se tocchi il pulsante Altitude Hold il drone mantiene l’altezza desiderata, così da scattare o riprendere filmati in HD. Se vuoi, puoi anche controllare il drone tramite comandi vocali: se ad esempio provi a dire “atterraggio”, magicamente il drone tornerà al suolo; oppure se pronunci “decollare”, il drone si alzerà in volo. Più semplice di così. Facilità d’uso che qui fa rima con sicurezza. Tra le funzioni più importanti in tal senso segnaliamo l’allarme a bassa potenza, le protezioni per tutte e quattro le eliche e l’arresto di emergenza. In totale l’autonomia del drone è pari a 20 minuti (le batterie sono ricaricabili).

Se vuoi fare un regalo originale a un bambino, il mini drone Fly D20 di Deerc è tra le migliori scelte che puoi fare. Un drone sicuro, super facile da maneggiare e con un’interessante fotocamera per foto e video in alta definizione a 720p. Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per risparmiare 23 euro sul prezzo di listino, ricordando di applicare il coupon prima di aggiungere l’articolo al carrello.

