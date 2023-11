MINI FRIGGITRICE ad aria Airy Fryer Mini di Ariete: compatta ma POTENTE, cuoce tutto con soli 35€

L’Airy Fryer Mini di Ariete è il tuo alleato in cucina per godere della croccantezza del friggere senza l’uso di olio in eccesso. Con una potenza di 1000 W e una capacità di 2 litri, questa friggitrice compatta in elegante giallo offre prestazioni potenti in uno spazio ridotto.

Con la tecnologia di friggere ad aria, l’Ariete 4615 Airy Fryer Mini consente di preparare cibi croccanti e deliziosi senza l’aggiunta di olio in eccesso. È la scelta perfetta per chi desidera gustare il sapore autentico dei cibi fritti in modo più sano. Falla tua con appena 35€ e le spedizioni gratuite via Prime su Amazon.

Ariete 4615 Airy Fryer Mini, che sconto!

Il design compatto dell’Ariete 4615 Airy Fryer Mini la rende adatta a qualsiasi cucina, anche a quelle con spazi limitati. Puoi posizionarla comodamente sulla tua superficie di lavoro senza sacrificare lo spazio. Dotata di controlli intuitivi, questa friggitrice è estremamente facile da utilizzare. Basta impostare la temperatura e il timer, e sarai pronto a gustare cibi deliziosi in pochi minuti.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l’Ariete 4615 Airy Fryer Mini offre una capacità di 2 litri, consentendo di preparare porzioni generose di cibo per te e i tuoi ospiti. Ideale per spuntini veloci o pasti leggeri. La tecnologia di circolazione dell’aria assicura una cottura omogenea su tutti i lati del cibo, garantendo risultati croccanti e deliziosi. Niente più cibi parzialmente cotti o troppo grassi.

La cestella e il vassoio raccogli gocce rimovibili rendono la pulizia dell’Ariete 4615 Airy Fryer Mini un gioco da ragazzi. Basta rimuovere le parti staccabili e lavarle comodamente a mano o in lavastoviglie. L’Airy Fryer Mini è la scelta perfetta per chi cerca una friggitrice compatta ma potente per preparare cibi croccanti senza l’aggiunta di olio in eccesso.

Con un design accattivante, facilità d’uso e pulizia, questa friggitrice si integra perfettamente nella tua routine culinaria quotidiana. Trasforma la tua cucina e goditi il gusto irresistibile dei cibi fritti in modo più salutare con l’Ariete 4615 Airy Fryer Mini. Falla tua subito con appena 35€ e le spedizioni gratuite via Prime su Amazon.

