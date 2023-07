Mini HUB USB C 4 in 1: con appena 7€ dai una svolta alla tua connettività

L’hub USB C a 4 porte MOGOOD è un pratico adattatore multiporta progettato per offrire una maggiore connettività ai dispositivi dotati di porta USB Type-C. Questo hub ti permette di espandere le funzionalità del tuo MacBook Pro 2022/2021/2020, Google Chromebook, Samsung Series e altri laptop e dispositivi compatibili.

Fallo tuo ora su Amazon a soli 9€ con le spedizioni gratuite. Acquistalo su Amazon e goditi la praticità e la flessibilità offerte da questo adattatore multiporta di qualità.

L’hub USB C a 4 porte MOGOOD

Dotato di quattro porte USB 3.0, l’hub MOGOOD ti consente di collegare contemporaneamente dispositivi come mouse, tastiere, hard disk esterni, stampanti e altri accessori USB al tuo dispositivo principale. Questo ti offre una maggiore versatilità e comodità nella gestione dei tuoi dispositivi.

L’hub MOGOOD supporta la velocità di trasferimento dati USB 3.0, che ti consente di trasferire file e dati ad alta velocità. Inoltre, è retrocompatibile con le versioni precedenti di USB, consentendoti di collegare anche dispositivi USB 2.0 o USB 1.1. Grazie al suo design compatto e leggero, puoi facilmente portare con te l’hub MOGOOD ovunque tu vada. È perfetto per il lavoro in ufficio, le presentazioni in sala riunioni o l’utilizzo durante i tuoi viaggi.

L’hub MOGOOD è alimentato direttamente dal tuo dispositivo tramite la porta USB Type-C, eliminando la necessità di cavi o adattatori aggiuntivi. Questo ti permette di utilizzarlo in modo semplice e immediato. Che tu abbia bisogno di connettere dispositivi aggiuntivi al tuo MacBook Pro, Google Chromebook o altri laptop USB Type-C, l’hub USB C a 4 porte MOGOOD è la soluzione ideale per espandere le tue opzioni di connettività. Prendilo ora su Amazon a soli 9€ con le spedizioni gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.