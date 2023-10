Impianto stereo Philips a un prezzo mai visto con la Festa delle offerte Prime

Avere in casa un impianto stereo Philips è stato un must per molti italiani soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Un marchio, quello olandese, sempre a passo con i tempi e in grado di produrre modelli dal design futuristico e accattivante. Con l’arrivo del digitale e con il dominio del mobile e del wireless, Philips non ha certo perso la sua indole. Come dimostra questo PHILIPS AUDIO M4505/12, magnifico Mini Impianto Stereo con Sistema Micro, Radio Dab+/Fm, Cd, 60 W, Porta Usb Per Ricarica, Altoparlanti Bass Reflex, Controllo Audio Digitale. In un fascinoso colore total black. Dalle dimensioni contenute, come le case moderne impongono: ‎10 x 2 x 50 cm. Pesa anche poco, solo 6.5 Kg! Grazie alla festa delle offerte Prime lo paghi solo 109 euro, grazie allo sconto del 24%!

Mini impianto stereo Philips M4505/12: le caratteristiche

Il mini impianto stereo Philips può riprodurre la tua musica preferita grazie alla radio dab/fm, porta USB, il cd-player e il bluetooth. Puoi scegliere vari generi così da personalizzare l’ascolto e adeguarlo a ciò che stai sentendo: Hip-hop, sinfonica, corale o rock. Dotato di altoparlanti con una potenza di 60 w che assicurano un audio nitido e bassi ottimali, grazie alla combinazione di woofer, tweeter e porte bass reflex. La portata del bluetooth è di 10 m, quindi puoi riprodurre la tua musica preferita tramite esso anche da notevole distanza. Inoltre, può fungere anche da stazione di ricarica, tramite l’allaccio USB!

L’unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi “old style“. La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell’unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente. Quindi per molti che in passato aveva già degli impianti stereo Philips sarà un autentico “ritorno al futuro“! Il sintonizzatore radio digitale con 20 preselezioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD e MP3.

Fai tuo questo straordinario Mini impianto stereo Philips M4505/12 con soli 109 grazie allo sconto del 27%!

