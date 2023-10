Mini levapelucchi elettrico a soli 20 euro: dichiara guerra ai fastidiosi peluchi!

Occasionissima Amazon: Mini levapelucchi elettrico ricaricabile con 3 velocità, Display digitale a LED, più 1 lama extra, di colore beige, oggi lo paghi solo € 20,69, grazie al doppio sconto 12% + coupon 10%. Per beneficiare di quest’ultimo, non devi inserire alcun codice, ma ti basterà applicare una spunta accanto all’apposita voce. Molto maneggevole, puoi portarlo con te anche in occasioni di vacanze o trasferte di lavoro. Infatti, ha dimensioni molto limitate, pari a 7,3 x 6,8 x 12,7 cm. Dichiara guerra agli antiestetici peluchi!

Mini levapelucchi elettrico: le caratteristiche

Questo levapelucchi è dotato di un motore aggiornato e lame affilate in acciaio inossidabile a 6 foglie. Le 3 lame aggiuntive possono coprire aree più grandi rispetto ai modelli a 3 foglie convenzionali. In questo modo lavorerai su aree più vaste, per una maggiore efficacia ma anche rapidità. Puoi impostare 3 velocità in base al tipo di tessuto e alla gravità della situazione: giacche, maglioni, divano, coperte, lenzuola, ecc. Il display a LED di grandi dimensioni ti mostrerà chiaramente l’attuale livello della batteria e la velocità impostata.

Monta una batteria ricaricabile da 1200 mAh e un raccoglitore da 100 ml, che si riempirà solo dopo molti utilizzi. Ciò significa che potrai usarlo spesso senza doverlo ogni volta ricaricare e pulire. Oltre alle succitate dimensioni contenute, vanta una presa confortevole. Non temerai di strappare o tagliare i tessuti perché molto delicato.

Dunque, cosa aspetti? Come anticipato nell’incipit, solo per oggi il Mini levapelucchi elettrico ricaricabile con 3 velocità, Display digitale a LED, più 1 lama extra, di colore beige, lo paghi solo € 20,69, grazie al doppio sconto 12% + coupon 10%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.