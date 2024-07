Mini Microfono USB a MENO DI META' PREZZO: al Prime Day lo paghi SOLO 19 EURO

Continua il Prime Day con un’offerta pazzesca che non puoi farti scappare! Oggi su Amazon puoi acquistare il Microfono USB Razer Seiren Mini a soli 19 euro grazie ad uno sconto bomba del 58%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora poche ore a disposizione e gli articoli stanno andando a ruba!

Microfono USB Razer Seiren Mini: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Microfono USB Razer Seiren Mini è calibrato con un angolo di rilevamento più stretto che ti permette di concentrarti sulla tua voce, senza acquisire i rumori di sottofondo come quelli della tastiera e del mouse.

Ti offre una qualità di registrazione eccezionale in quanto, grazie alla sua capsula condensatore da 14 mm e una risposta in frequenza piatta, trasmette la tua voce con una nitidezza straordinaria, ricca di alti cristallini e di bassi profondi.

Il design non è da meno: in particolare il gadget è pensato per i setup più ridotti o minimalisti, occupa pochissimo spazio sulla scrivania ed è molto discreto, per concentrare l’attenzione su di te. Date le dimensioni mini, è anche facilissimo da portare con te per fare streaming dove e quando vuoi.

In più, il microfono è sostenuto da un solido supporto e può essere inclinato per trovare la posizione perfetta per la tua voce. Può anche essere staccato e montato su un’asta o un braccio con filettatura da 5/8 pollici per risultati da vero professionista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.