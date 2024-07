Mini Motosega a batteria: l'attrezzo MUST HAVE del fai-da-te lo paghi POCHSSIMO

Sei un appassionato di lavori fai-da-te e di bricolage? Allora tra i tuoi attrezzi non può mancare la Mini Motosega a Batteria Supstable, oggi disponibile su Amazon a soli 75 euro con un mega sconto del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Mini Motosega a Batteria Supstable: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Motosega a Batteria Supstable è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di fai-da-te e bricolage in generale.

Si contraddistingue per il suo potente motore brushless da 900 watt che garantisce massime prestazioni, maggiore autonomia e massima durata. Tra l’altro, differentemente dai motori a spazzole di carbone, non genera nessun odore di bruciato e non ha bisogno di manutenzione particolare.

Il dispositivo è dotato di un sistema di lubrificazione automatico della catena quindi è sufficiente versare l’olio nel serbatoio e la catena può lubrificarsi liberamente, senza nessuna perdita. Inoltre dispone di una barra da 6 e una da 8 pollici, in modo da poter sempre regolarne le dimensioni in base alle diverse esigenze.

Per non farsi mancare niente, questo modello è dotato di due batterie da 4,0Ah con le quali è in grado di affrontare lavori di taglio medio-piccoli. Il tempo di ricarica di sole 2-3 ore garantisce un funzionamento continuo per 50-60 minuti e, in più, potrai controllare il livello di energia in tempo reale sull’indicatore digitale incorporato.

