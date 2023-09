Mini PC: 90 euro di sconto su Amazon!

Il Mini PC con Ryzen 7 5700U è disponibile su Amazon con ben 90 euro di sconto per un prezzo finale di 329 euro messi a disposizione per tutti gli utenti. Uno sconto decisamente interessante per una tipologia di prodotto che, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede, sia tra i più giovani sia tra chi ha la necessità di disporre di un PC che faccia da muletto (ma non solo!).

Mini PC: offerta con coupon da 90 euro su Amazon!

A cosa serve un Mini PC? La risposta è semplicissima: a tutto ciò che serve un PC! Si tratta, infatti, di un dispositivo che ripropone le funzionalità di un normalissimo computer ma in versione mini. In particolar modo, questa proposta di Amazon prevede un Mini PC con un processore ultra veloce AMD Ryzen 7 5700U a 8 core e 16 thread. Una scheda grafica AMD Radeon Graphics 8 CUs capace di riprodurre delle immagini fino a 1900 MHz con il supporto alla riproduzione di video ad alta definizione in 4K e 60 Hz.

Un Hard Disk da 500GB, una porta USB e RAM SO-DIMM DDR4-3200 MHz a doppio canale (8 GB x 2), SSD M.2 2280 PClc3.0 X4 NVME da 500 GB (velocità di lettura 3000 MB/s, velocità di scrittura 1600 MB/s). Un dispositivo decisamente interessante, ad un prezzo di per sé già abbastanza abbordabile al quale vanno aggiunti ben 90 euro di sconto applicabili tramite coupon su Amazon. Vi basterà, infatti, spuntare la casella “Applica Coupon” e il gioco sarà bello e che fatto!

Sono 90, dunque, gli euro di sconto che Amazon mette a disposizione tramite Coupon per questo Mini PC, non lasciatevi scappare questa grande occasione di entrare nel mondo dei Mini PC e di assicurarvi un device al prezzo finale di 329 euro ; un mondo in continua evoluzione e pieno di novità interessanti da sperimentare giorno dopo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.