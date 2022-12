Mini PC ACE Magician: SSD da 512GB, 16GB di RAM e Windows 11 Pro a un prezzo piccolo (con coupon)

Se cerchi un Mini PC dotato di una scheda tecnica più che dignitosa a un prezzo onesto, allora il dispositivo ACE Magician con a bordo Windows 11 Pro, il processore Intel Jasper Laker N5100 di undicesima generazione e un’unità a stato solido SSD da 512GB (a cui aggiunge una RAM da 16GB) è sicuramente una buona idea. In queste ore lo trovi in offerta a 248 euro invece di 390 euro, grazie allo sconto del 28% e di un coupon omaggio del valore di 30 euro offerto da Amazon in persona.

È un Mini PC ideale per lavorare da casa o se devi organizzare conferenze di lavoro. Inoltre ti supporta anche nelle operazioni comuni di photo editing e in sessioni di gioco non particolarmente pesanti. Completando l’acquisto ora hai la certezza di riceverlo a casa tua entro la giornata di domani, quindi prima di Natale, così da poterlo sfruttare durante questo periodo di feste.

ACE Magician: un asso tra i Mini PC per rapporto qualità-prezzo

Lato connettività il Mini PC del marchio ACE Magician dispone di 1 porta USB Type-C, due porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 jack audio, 1 porta HDMI, 1 porta LAN e 1 porta VGA che supporta i display a doppio schermo per una risoluzione d’immagine fino a 4K. A questo aggiunge la tecnologia Bluetooth (4.2).

La compattezza è un altro punto di forza del dispositivo di ACE Magician: 18.5 x 13.5 x 5 cm sono le dimensioni compatte del Mini PC, che puoi portare con te ovunque, sia al lavoro che quando sei in vacanza.

Approfitta subito dello sconto di oltre 140 euro di Amazon sul Mini PC ACE Magician per comprarlo a soli 248 euro invece di 390 euro. Prima di mettere in carrello l’articolo, ricorda di flaggare il quadratino accanto alla voce Coupon per beneficiare di uno sconto ulteriore di 30 euro.

