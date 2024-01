Mini PC ACEMAGIC S1 col COUPON costa solo 349€ su Amazon, BEST BUY

Il mini PC ACEMAGIC S1 è un computer davvero notevole, considerando il rapporto costi-benefici. A conti fatto si tratta di una soluzione potente e compatta per le esigenze di casa e ufficio, offrendo prestazioni tutto sommato affidabili in un formato ridotto.

Ecco perché questo mini PC è così ricercato: è alimentato da un processore Intel Alder Lake-Ν95 e ha un TDP di 20W, garantendo un funzionamento efficiente ed energicamente sostenibile. Con una velocità massima fino a 3,40GHz, poi, è in grado di gestire facilmente compiti multitasking impegnativi e applicazioni intensive. Prendilo ora a 259€ su Amazon sfruttando il coupon di 60€ da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Mini PC ACEMAGIC S1, che occasione oggi su Amazon

Dotato di un SSD M.2 NVMe da 1024GB (1TB) e 16GB di RAM DDR4, l’ACEMAGIC S1 offre ampie risorse di archiviazione e una velocità di accesso rapida per un’esperienza informatica fluida e reattiva. Di fatto, con esso, avrai spazio sufficiente per archiviare file, documenti, foto, video e altro ancora.

Ma molto utile si rivela anche la sua particolare struttura, in quanto il design verticale permette di risparmiare spazio sulla scrivania, e di renderlo adattabile facilmente a qualsiasi configurazione senza compromettere le prestazioni.

In termini di connessioni, il PC è dotato di WiFi 6, dual LAN e diverse porte USB, HDMI e DisplayPort, questo mini PC offre una vasta gamma di opzioni di connettività per collegare periferiche, monitor aggiuntivi e dispositivi di rete. Puoi facilmente collegare fino a due display per migliorare la produttività e la visualizzazione.

Dulcis in fundo, l’ACEMAGIC S1 presenta un’elegante illuminazione RGB che può essere personalizzata per adattarsi al tuo stile e alla tua preferenza. Un ottimo computer in miniatura perfetto, che oggi costa appena 259€ con le spedizioni gratuite via Prime. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.