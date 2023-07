Mini PC AK1PRO Intel Celeron con Windows 11 Pro: col COUPON di 100€ è regalato

L’AK1PRO è un potente Mini PC con sistema operativo Windows 11 Pro, progettato per offrire prestazioni efficienti e affidabili in un formato compatto e pratico. Questo micro computer è equipaggiato con specifiche all’avanguardia che lo rendono ideale per una varietà di utilizzi, sia a livello professionale che personale. E oggi questo piccolo concentrato di potenzae versatilità può essere tuo alla modesta cifra di 199€ grazie al doppio sconto con coupon di 100€ da spuntare sulla pagina del prodotto su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

AK1PRO con processore Intel Celeron N5105: mini bomba

Al cuore di questo Mini PC c’è un processore Intel Celeron N5105, con una frequenza di clock fino a 2,9 GHz. Questo processore offre prestazioni solide per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e la riproduzione multimediale. Con la sua architettura efficiente, ti consente di gestire più compiti contemporaneamente senza rallentamenti.

L’AK1PRO è dotato di 16 GB di memoria DDR4, che garantisce un’elevata capacità di multitasking e un funzionamento fluido delle applicazioni. Questa ampia quantità di RAM ti consente di aprire e utilizzare diverse applicazioni simultaneamente senza problemi.

Inoltre, il Mini PC è dotato di un rapido e spazioso SSD M.2 da 512 GB. Grazie a questa unità di archiviazione, avrai spazio sufficiente per memorizzare i tuoi file, documenti, foto e video, e godrai di tempi di caricamento ridotti per le applicazioni e il sistema operativo.

Uno dei punti di forza di questo Mini PC è l’inclusione del sistema operativo Windows 11 Pro. Questa versione avanzata di Windows offre una maggiore sicurezza e funzionalità rispetto alle edizioni precedenti. Potrai godere di funzioni ottimizzate per la produttività e una maggiore personalizzazione dell’interfaccia.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l’AK1PRO offre una varietà di opzioni di connettività. Dispone di diverse porte USB (USB 3.0 e USB 2.0), uscita HDMI per collegare monitor esterni, una porta Ethernet per una connessione cablata stabile e supporto per connessione Wi-Fi e Bluetooth. Oggi questo piccolo mostro può essere tuo alla modesta cifra di 199€ grazie al doppio sconto con coupon di 100€ da spuntare sulla pagina del prodotto su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

