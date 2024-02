Mini PC AMD Ryzen 7 con 8 core e 16 thread, POTENTISSIMO: sconto ASSURDO di 270€

L’ACEMAGICIAN AM06 Pro rappresenta l’ultima frontiera dell’innovazione nel mondo dei mini PC, offrendo prestazioni e funzionalità senza compromessi in un formato compatto e versatile. Dotato del potente processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere frequenze fino a 4,3 GHz, questo mini PC offre prestazioni elevate per qualsiasi tipo di attività, dal multitasking intensivo alla creazione di contenuti multimediali.

Tutto questo ben di Dio può essere tuo con appena 429 euro seguendo questo link grazie al doppio sconto, quello di 270€ tramite coupon da spuntare in cassa, e un secondo extra del 17% applicato direttamente sul prodotto, che abbassano notevolmente il prezzo di listino di 699,99€.

Mini PC AMD Ryzen 7 5700U : super potenza in poco spazio

Questo Mini PC è prodotto da ACEMAGICIAN ed è piccolo e compatto. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Ma ciò che colpisce sono la sua “dotazione” hardware e software: alimentato, come scritto prima, da una CPU AMD Ryzen 7 è dotato di una memoria DDR4 da 32GB e un’unità SSD NVMe da 1TB, che offre ampio spazio di archiviazione e una velocità di accesso ai dati incredibilmente veloce.

Inoltre, la possibilità di collegare fino a tre display 4K contemporaneamente consente di creare un setup multitasking efficace e senza interruzioni. A gestire il tutto abbiamo poi Windows 11 Pro, che insieme agli elementi citati prima rendono il dispositivo, come accennato nell’introduzione, un prodotto che si può utilizzare in diversi scenari come Game, Office, Media Center, Mini Server, Istruzione e via discorrendo.

A rendere il mini PC più appetibile ci pensano anche i suoi bassi consumi energetici, che in questo periodo è un fattore da tenere sempre in considerazione quando si pensa ad un acquisto. Insomma, avete capito di certo che stiamo parlando di un vero affare per un gioiellino dal basso costo ma dalle grandi prestazioni, tuo con appena 429 euro seguendo questo link, che ti arriverà direttamente a casa con spedizioni gratis grazie a Prime.

