Mini PC Blackview in sottocosto: offerta valida ancora per poche ore

Questo è il momento giusto di rendere la tua postazione di lavoro super efficiente ed ordinata allo stesso tempo con il Mini PC Blackview MP80! Oggi questo concentrato di potenza è disponibile su Amazon a soli 189 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, hai a disposizione ancora pochissime ore!

Mini PC Blackview MP80: tutte le caratteristiche tecniche

Il Mini PC Blackview MP80 è un mini concentrato di potenza perfetto per ottimizzare e rendere ancora più ordinata la tua postazione di lavoro.

Innanzitutto è alimentato dal più recente processore Intel Alder Lake N97 di dodicesima generazione che funziona fino a 3,6 GHz, con una prestazione fino al 35% superiore rispetto ai modelli precedenti. Inoltre è dotato di una RAM da 16GB LPDDR5 che offre una velocità e un’efficienza superiori, e 512GB di spazio per archiviare tutti i tuoi file e contenuti multimediali per il lavoro, lo studio, l’intrattenimento, il business e altro ancora.

Un’altra sua specifica importante è il suo corpo super compatto che lo rende trasportabile ovunque, con la possibilità di inserirlo facilmente in tasca o in borsa. Inoltre dispone di una connettività super estesa grazie ad 11 porte attraverso le quali poter collegare dispositivi multipli come server, monitor, display, proiettori, televisori e così via.

Per finire, nella promozione è inclusa una staffa VESA in omaggio per montare il mini PC sul muro o sul monitor, e rendere ancora più ordinata la postazione.

Oggi il Mini PC Blackview MP80 è disponibile su Amazon a soli 189 euro con uno sconto conveniente del 5%. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, hai a disposizione ancora pochissime ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.