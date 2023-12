Mini PC Blackview MP80, SCONTO incredibile del 55%: POTENZA estrema in poco spazio

Il Mini PC Blackview MP80 è la soluzione ideale per chi cerca un concentrato di potenza in uno spazio compatto. Con 16GB di LPDDR5 RAM, un veloce SSD M.2 da 512GB, e alimentato dal processore Intel N5095, questo mini computer offre prestazioni elevate per soddisfare le esigenze di lavoro e intrattenimento. Inoltre grazie al suo design compatto è ideale per spazi ridotti: posizionalo facilmente su scrivanie o scaffali senza compromettere la potenza e le prestazioni.

Il prezzo di tutto questo ben di Dio in miniatura? Appena 188€ incluse le spedizioni gratuite via Prime. Questo grazie al doppio sconto offerto da Amazon sul prezzo di listino col coupon del 50% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto, e col codice promozionale YJAF8J2Y da usare successivamente una volta giunto alla cassa.

Blackview MP80, più che un semplice Mini PC è una piccola BELVA

Il processore Intel N5095 e la RAM LPDDR5 da 16GB garantiscono prestazioni fluide e veloci, rendendo il Blackview MP80 una scelta affidabile per le attività quotidiane. Con un’ampia capacità di archiviazione di 512GB su SSD M.2, questo mini PC offre spazio sufficiente per documenti, file multimediali e applicazioni, con tempi di accesso veloci e un’efficienza elevata. Il Blackview MP80 è preinstallato con Windows 11 Home, offrendo un’interfaccia intuitiva e aggiornata, oltre a tutte le funzionalità avanzate del nuovo sistema operativo Microsoft.

Dotato di ben 3 porte HDMI, il mini PC supporta la risoluzione 4K UHD, offrendo un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Ideale per il lavoro multitasking o per il divertimento multimediale. Il dispositivo offre inoltre connettività dual LAN, assicurando una connessione stabile e veloce. Inoltre, la presenza di porte USB 3.0 e connessione WiFi 2.4/5G aumenta le opzioni di connessione per dispositivi esterni.

Il Blackview MP80 Mini PC è un concentrato di potenza in un corpo compatto, perfetto per la casa o l’ufficio. Con caratteristiche avanzate come il processore Intel N5095, Windows 11 Home preinstallato, connettività dual LAN e supporto per la risoluzione 4K UHD, questo mini PC offre un’esperienza informatica di alto livello.

Sperimenta la potenza senza ingombri con il Blackview MP80, fallo tuo con appena 188€ incluse le spedizioni gratuite via Prime grazie al doppio sconto offerto da Amazon sul prezzo di listino col coupon del 50% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto, e col codice promozionale YJAF8J2Y da usare successivamente una volta giunto alla cassa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.