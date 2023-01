Mini PC BMAX B2S: Windows 11 Pro, SSD 128 GB e RAM da 6 GB a meno di 130€ (coupon)

Uno dei marchi di maggiore interesse per l’acquisto di un Mini PC con un budget risicato è BMAX, noto per i suoi dispositivi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Uno di questi è il Mini PC B2S, in offerta su Amazon a 129,99 euro, grazie al coupon del valore di 30 euro da applicare prima ancora di mettere l’articolo nel carrello. Affrettati però, perché la disponibilità del coupon sta per terminare.

Se non hai particolari pretese dal punto di vista del processore e intendi sfruttare il Mini PC per ufficio, per guardare un film alla sera o per giocare a un titolo non troppo impegnativo a livello grafico, il modello B2S è il dispositivo ideale. L’articolo è spedito da Amazon gratuitamente, con la consegna prevista entro 24 ore.

BMAX B2S: ottimo Mini PC low cost

Con un budget di poco superiore ai 100 euro è difficile trovare di meglio rispetto al BMAX B2S: oltre a Windows 11 Pro, il Mini PC di BMAX è dotato di un’unità SSD da 128 GB affiancata da 6 GB di RAM e un processore Intel Celeron N4020C fino a 2,80 GHz, tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro da casa o in ufficio.

Un altro punto di forza del Mini PC B2S è la connettività: 1 porta HDMI e 1 VGA per il supporto della visualizzazione a doppio schermo e 4K per l’home entertainment, a cui si aggiunge la più recente tecnologia Wi-Fi 802.11ac dual band, con una velocità dati fino a 433 Mbit al secondo. Un plauso infine alla portabilità: dimensioni ridotte al minimo (12,5 x 11,2 x 4,4 cm) e un peso di appena 730 grammi ti consentono di portarlo ovunque.

Metti in carrello ora il Mini PC B2S di BMAX per pagarlo meno di 130 euro grazie al coupon regalo di Amazon. Ultimi pezzi disponibili, fai in fretta.

