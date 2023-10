Mini PC CHUWI: un mostro di potenza in offerta su Amazon

Spesso e volentieri i costi per assemblare un PC ex novo non sono per niente bassi, arrivando a superare tranquillamente le migliaia di euro nel caso in cui si voglia giocare ai videogiochi o fare progetti 3D. Anche lo spazio può essere un problema, dal momento che i case dei PC moltissime volte sono ingombranti. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il Mini PC CHUWI in offerta all’incredibile prezzo di soli 379 euro: non è finita qui però, dal momento che grazie al coupon offerto da Amazon hai diritto ad un ulteriore sconto del 50%, riuscendo così a pagarlo solo 190 euro, con un grandissimo risparmio rispetto al prezzo di listino originariamente fornito dalla compagnia produttrice.

Mini PC: alte prestazioni nel palmo di una mano

Uno dei punti di forza alla base di questo dispositivo è rappresentato sicuramente dalle dimensioni davvero esigue, soprattutto se confrontate con modelli molto più grandi e ingombranti. Grazie al peso estremamente ridotto, poi, puoi portarlo praticamente ovunque, riuscendo a inserirlo anche all’interno di uno zainetto o nella tua valigia. Grazie alle dimensioni ridotte occuperà pochissimo spazio all’interno della tua scrivania, che sarà quindi molto più libera di prima.

Il vero cuore pulsante di questo processore è rappresentato senz’ombra di dubbio dal processore Intel Alder Lake-N N100 di 12° generazione, che ti garantisce delle prestazioni senza eguali.

Questo Mini PC è davvero completo anche sotto il profilo della connettività: hai infatti a disposizione sia il recentissimo modulo Wi-Fi 6, che la connettività Bluetooth nel caso in cui tu abbia intenzione di collegare alcuni dei tuoi accessori (come cuffie, o altri dispositivi simili) al tuo PC.

Ottime anche le interfacce multiple presenti: trovi infatti ben 4 uscite Type-C e un’uscita HDMI, grazie alla quale potrai collegare ogni tipo di display: grazie al potente monitor, infatti, questo PC è in grado di supportare senza problemi la risoluzione 4K, potendo quindi restituirti un’esperienza visiva davvero eccezionale e mai vista prima d’ora grazie ai monitor di ultima generazione attualmente presenti sul mercato.

In definitiva, a meno di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC dalle dimensioni davvero ridotte ma che al contempo presenta delle prestazioni incredibili: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo Mini PC Chuwi in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

