Mini PC Compatto e Potente: OGGI in SUPER SCONTO su Amazon

Se vi state chiedendo cos’è un mini PC non vi preoccupate, è a tutti gli effetti un computer ma con dimensioni decisamente più ridotte e compatte. Oggi questo gioiello di Blackview è disponibile su Amazon a un prezzo davvero d’eccezione, approfittando di un ottimo sconto del 21%: il suo costo definitivo è di 219,99€.

Blackview MP80 è un mini PC con Windows 11 integrato e per essere un PC più piccolo offre ugualmente delle ottime prestazioni in termini potenza e portabilità. Questo dispositivo è alimentato dal processore Intel Alder Lake N97 di 12° generazione e può raggiungere una velocità fino a 2,6 Ghz. Questo significa che, se comparato ai precedenti modelli della gamma Blackview, è è più veloce del 35%!

Mini PC Blackview: a prezzo scontato solo per oggi su Amazon

All’interno di questo computer troviamo una memoria RAM di 16 Gb e una SSD da 512 GB. La velocità che riesce a garantire questo computer compatto è davvero notevole, così come è notevole la sua capacità di archiviazione. Questo Mini pc può essere collegato anche a dispositivi multipli come server, monitor, display, proiettori, televisori grazie alle 11 porte di cui dispone, rendendolo estremamente versatile.

Lo schermo triplo ad alta definizione 4K a 60Hz riesce a garantire un’esperienza davvero suggestiva all’utente come se fosse al cinema. Inoltre, dispone anche di tre porte HDMI, tramite le quali è possibile collegare ben tre schermi in contemporanea. Ha un ottimo sistema di raffreddamento e il WiFi Dual Band garantisce silenziosità anche se stiamo svolgendo delle operazioni più pesanti in termini di trasferimento dati. Ottieni subito questo ottimo mini PC di Blackview a un prezzo scontato del 21% che domani potrebbe non esserci più: il prezzo definitivo è 219,99€!

