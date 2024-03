Mini PC con AMD Ryzen5: super POTENTE, questo coupon lo rende IRRINUNCIABILE

Un computer incredibilmente potente ma soprattutto comodo e che si può portare ovunque. Il Mini PC di AskHand è tutto questo e molto di più, e oggi puoi farlo tuo al costo promozionale di 289,00 euro! Amazon ha infatti messo a disposizione un irrinunciabile coupon del valore di 40 euro, applicabile al momento dell’acquisto per un risparmio assicurato. Con il processore AMD Ryzen5 di ultima generazione e Windows 11 Pro, potrai utilizzarlo sia per il lavoro che per lo svago. Con anche il supporto al 4K e ai videogiochi tripla A. Approfittane subito, è un treno che passa una volta sola.

Mini PC AskHand: prestazioni top di gamma e qualità garantita

Il grande punto di forza di questo mini PC targato AskHand è senza dubbio il suo processore. L’AMD Ryzen5 5600H può vantare fino a 4,2 GHz, 6 core e 12 thread. Con i vantaggi dell’AMD Radeon Graphics che ti daranno la possibilità di far girare anche i programmi e i videogiochi più pesanti. Molto interessante anche il comparto memorie, con una RAM da 16 GB e uno storage interno pari a 512 GB espandibili.

Per la ventilazione, AskHand sfrutta una combinazione di heat pipe e dissipatore di calore in alluminio. Il tutto unito ad una ventola intelligente di grandi dimensioni con rumorosità ridotta al minimo. Non potevano mancare i più alti standard in termini di connettività, con la tecnologia Bluetooth 4.2 che si va ad unire perfettamente al WiFi 6.

Infine le dimensioni, altro elemento decisivo per la scelta dell’acquisto. Il Mini PC misura solo 11,4 x 10,6 x 4,25 cm, con un peso totale di 0,42 kg. Come spesso succede in questi casi, anche AskHand garantisce 2 anni di garanzia con servizio post-vendita affidabile e risposta entro 24 ore. Non lasciarti scappare questa promozione unica, con il coupon di 40€ te lo porti a casa a soli 289 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.