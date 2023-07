Mini PC con Intel I5, 32 GB RAM e SSD da 1 TB ad un prezzo RIDICOLO su Amazon

Il MINIS FORUM NPB5 è un Mini PC molto potente ma in miniatura. Nonostante le dimensioni, garantisce prestazioni eccezionali e una versatilità senza pari. Il mini PC è alimentato dal processore Intel Core i5-13500H, con 12 core e 16 thread, che raggiunge una frequenza massima di 4.4GHz. Questo significa prestazioni veloci e reattive per tutte le tue attività, dal multitasking al gaming. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon a soli 739,00€.

Con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD NVMe, hai spazio sufficiente per eseguire applicazioni complesse e archiviare tutti i tuoi file, garantendo avvio rapido e tempi di caricamento ridotti.

Il MINIS FORUM NPB5 dispone di 2 porte HDMI e 2 porte USB 4, che supportano risoluzioni fino a 8K a 60 Hz, consentendoti di goderti video e immagini ad alta definizione in tutta la loro bellezza.

Con 5 porte USB e 2 porte LAN RJ45 da 2,5 G, puoi collegare facilmente dispositivi esterni e goderti una connessione Internet veloce e stabile. Il mini PC è preinstallato con Windows 11 Pro, offrendo un’esperienza utente intuitiva e moderna. Il design compatto in pratica ti permette di risparmiare spazio sulla scrivania e di integrarlo facilmente nella tua configurazione esistente. Comodo quindi anche per gli uffici.

In conclusione, se stai cercando un mini PC potente, versatile e compatto, non lasciarti scappare questo sconto incredibile e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.