Mini PC con schermo LCD con NVMe SSD (1TB): con lo sconto Amazon è il BEST BUY di categoria

Il Mini PC con schermo LCD da 1024GB (1TB) NVMe SSD è una potente soluzione di computing in un formato compatto. Con il processore Intel Alder Lake-Ν95, 16GB di RAM DDR4, e una serie di funzionalità avanzate, questo mini PC offre prestazioni elevate adatte sia per l’uso domestico che in ufficio.

Equipaggiato con il processore Intel Alder Lake-Ν95 con frequenza fino a 3,4GHz, questo mini PC offre prestazioni potenziate per gestire una varietà di compiti, dal multitasking avanzato all’elaborazione di contenuti multimediali. Compralo su Amazon spendendo appena 279€ grazie allo sconto coupon di 50€. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Mini PC con schermo LCD con processore Intel Alder Lake-Ν95

Il mini PC dispone di un’unità SSD NVMe da 1TB, che garantisce un accesso rapido ai dati e un avvio veloce del sistema operativo. Con una capacità di archiviazione considerevole, hai spazio sufficiente per file, documenti e applicazioni. Con 16GB di RAM DDR4, questo mini PC è in grado di gestire il multitasking senza problemi, assicurando una risposta fluida anche durante le attività più impegnative.

La presenza di uno schermo LCD integrato aggiunge un livello di comodità, consentendo di visualizzare informazioni importanti, statistiche di sistema o orologio in tempo reale senza la necessità di un monitor esterno. Il design personalizzato con illuminazione RGB aggiunge uno stile accattivante. Inoltre, il mini PC può essere posizionato verticalmente per risparmiare spazio sulla scrivania o orizzontalmente per una maggiore stabilità.

Con supporto WiFi 6, Bluetooth 5.2 e doppia LAN, questo mini PC offre connessioni di rete veloci e affidabili. La presenza di porte USB, HDMI e altre connessioni garantisce la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. Il mini PC può essere configurato con il sistema operativo di tua scelta, offrendo flessibilità nella selezione dell’ambiente di lavoro preferito.

Inoltre, è compatibile con una varietà di applicazioni e software. Insomma, come vi abbiamo descritto fino a ora, questo mini PC offre versatilità e prestazioni ineguagliate per le tue esigenze quotidiane in casa o in ufficio. Compralo su Amazon spendendo appena 279€ grazie allo sconto coupon di 50€. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

