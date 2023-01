Mini PC dalle PERFORMANCE eccellenti in offerta a 229€ con questo coupon

Quando entra in campo Amazon con i suoi coupon omaggio le prospettive cambiano rapidamente. È il caso del Mini PC MP60 di Blackview, fino a ieri venduto a 350 euro: si tratta di un dispositivo dalle performance superiori alla media, ma la fascia di prezzo a cui era venduto spingeva in tanti a scegliere altro. Ecco, a distanza di 24 ore è cambiato il mondo.

Con il coupon da 120 euro regalato da Amazon il prezzo dell’ottimo Mini PC di Blackview votato al gaming e all’intrattenimento crolla a 229 euro. Per questa somma è difficile chiedere di più, o meglio trovare qualcosa di superiore. Ma affrettati, il coupon non durerà ancora per molto.

Maxi coupon Amazon per il Mini PC di Blackview

La scheda tecnica del Mini PC MP60 parla chiaro: il modello protagonista dell’offerta è dotato di un processore Intel Celeron N5095 quad core (fino a 2,9 GHz), 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB (con possibilità di un’aggiungere altri 2 TB). Lato connettività si presenta con 2 porte HDMI, un display con supporto alla risoluzione 4K, 2 porte USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 porta Gigabit Ethernet e 1 porta per microfono e cuffie. Nella confezione sono presenti anche 1 supporto VESA, 1 cavo HDMI, 1 adattatore di alimentazione e il manuale di istruzioni.

Ideale per il gaming, il Mini PC con a bordo Windows 11 Pro preinstallato riesce a soddisfare le esigenze di ciascuno, tra cui home office, navigazione Internet, intrattenimento, studio da casa e tanto altro ancora.

Non lasciarti sfuggire il coupon da 120 euro regalato da Amazon per acquistare a soli 229 euro l’eccellente Mini PC di Blackview. Per gli abbonati Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.