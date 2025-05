Mini PC di Blackview: compatto, versatile e adatto a ogni esigenza

Il mini PC di Blackview Mini PC con processore Intel N150 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto. Proposto al prezzo di 189,99 euro su Amazon, si distingue per una configurazione hardware di alto livello, capace di soddisfare sia le esigenze lavorative che di intrattenimento. Bisogna ricordarsi di spuntare il coupon da 120€ al checkout, perché altrimenti il prezzo di listino sarebbe di 309,99€, IVA inclusa.

Il mini PC di Blackview: un best buy

Cuore pulsante del dispositivo è il processore Intel N150, basato su un processo produttivo a 7 nanometri. Questo chip offre un incremento delle prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente, raggiungendo una velocità massima di 3,6 GHz, con un consumo energetico di soli 6 watt. Questa efficienza lo rende perfetto per utilizzi prolungati senza preoccuparsi del consumo energetico.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, la grafica integrata Intel UHD supporta la riproduzione di contenuti in 4K a 60 Hz su due monitor contemporaneamente, grazie alle doppie porte HDMI. Questa caratteristica lo rende adatto sia per il lavoro d’ufficio che per l’home entertainment, assicurando immagini nitide e colori brillanti.

Il Mini PC è equipaggiato con 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD M.2 da 512 GB, espandibile fino a 2 TB tramite un disco SSD da 2,5 pollici. Questa configurazione garantisce fluidità nel multitasking e una gestione ottimale delle applicazioni più esigenti, come l’elaborazione grafica o la navigazione con molteplici schede aperte.

Il design compatto e leggero del dispositivo, con un peso di soli 390 grammi, si abbina a una connettività completa: due porte USB 2.0, due USB 3.0, doppia uscita HDMI 4K, porta Ethernet Gigabit, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2. Questa versatilità lo rende ideale anche per i professionisti in movimento, che necessitano di un dispositivo facilmente trasportabile ma potente.

La confezione include accessori utili come un supporto VESA per l’installazione dietro al monitor, un adattatore di alimentazione e un cavo HDMI. Blackview, inoltre, offre una garanzia di 24 mesi e assistenza tecnica a vita, un valore aggiunto per chi cerca un prodotto affidabile e supportato nel tempo.

In sintesi, il Blackview Mini PC rappresenta una scelta polivalente per chi desidera un dispositivo compatto ma performante, capace di gestire con agilità attività come il gaming leggero, l’editing fotografico, la navigazione web e lo streaming in alta definizione. Acquistalo adesso a soli 189,99€ con il coupon da 120€ attivabile al checkout.

