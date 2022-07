Mini PC GK Mini con processore Intel ad un prezzo FOLLE su Amazon

Beelink ha recentemente messo in offerta su Amazon un MINI PC chiamato GKmini. Disponibile con Windows 10 Pro già preinstallato e un processore Intel Celeron J4125, lo puoi acquistare a soli 189,00€ invece di 259,00€, e se utilizzi il COUPON lo pagherai ancora meno: circa 171 euro in totale.

Il Beelink GKmini è un mini PC raffreddato attivamente che utilizza il processore Intel J4125 Gemini Lake Refresh a 14 nm, un processore quad-core a 4 thread da 2,00 GHz che aumenta a 2,70 GHz che ha come scheda VIDEO la UHD Graphics 600 di Intel.

Il pannello frontale ha un pulsante di accensione, un jack per cuffie, due porte USB 3.0 e un foro “CLR CMOS” che se premuto, cancella il CMOS. Il pannello posteriore include il jack di alimentazione, due porte HDMI, una porta Gigabit Ethernet, altre due porte USB 3.0 e uno slot di sicurezza Kensington.

Il modello di recensione include un’unità SSD SATA M.2 2280 da 128 GB e una memoria DDR4 da 2400 MHz da 8 GB, nonché la possibilità di aggiungere un’unità SATA da 2,5″:

Nella confezione trovi un alimentatore e un cavo, due cavi HDMI di diversa lunghezza e una staffa di montaggio insieme alle viti per fissare il dispositivo dietro un monitor. È incluso anche un manuale utente. Beelink ha inoltre progettato il PC dotandolo di una ventola silenziosa interamente in rame, che crea una perffetta dissipazione del calore oltre che un ambiente di lavoro più fresco. Supporta RTC Wake Settings, Auto Power On, Wake On Lan, PXE Boot e tante altre funzioni.

Se deciderai di acquistarlo adesso su Amazon, potrai approfittare dello sconto del 27%, oltre al COUPON da 17 euro sottraibile dal totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.