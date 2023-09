Mini PC con prestazioni da URLO in MEGASCONTO!

I mini PC sono diventati tra i più validi alleati di moltissimi lavoratori. Chi è in cerca di una postazione per navigazione web e lavoro d’ufficio, anche non necessariamente così leggero, può optare per uno di questi device per completare la dotazione a disposizione. Ecco in sconto un mini Pc a marchio Acemagic con processore Intel i9 di undicesima generazione, ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria NVME a bordo. Il prezzo? Amazon propone il device in super sconto da 699,99€ a soli 449,99€. Il risparmio è di ben 250€ complessivi. Lo sconto, in questo caso, si applica direttamente al riepilogo ordine selezionando le apposite caselle nella finestra di acquisto.

Il mini Pc potente al prezzo più basso!

I mini PC sono validissimi compagni di lavoro. Sono piccoli, spesso molto potenti, come in questo caso, e soprattutto versatili. Non ingombrano molto sulla scrivania e, vista la loro forma, permettono di accedere a tutte le porte di connessione in modo rapidissimo.

Quando si sceglie il proprio mini PC è necessario prestare attenzione alle caratteristiche: non bisogna commettere l’errore di acquistare un prodotto sottodimensionato rispetto al lavoro che svolgerà.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è l’Acemagic AD08: un PC interessantissimo lato scheda tecnica, dimensioni e forma. Integra un il processore Intel i9-11900H, ben 16 GB di memoria RAM DDR4 oltre che 512 GB di memoria interna NVME. A bordo troviamo preinstallato Windows 11 Pro: una garanzia in termini di produttività.

Non manca il supporto al Wi-Fi 6, il bluetooth 5.2 e una dotazione di porte di tutto rispetto. Frontalmente si accede in modo rapido ad una porta USB-C e due USB-A oltre che al jack da 3,5 mm. La forma è molto accattivante e sicuramente non sfigurerà sulla scrivania. Al dispositivo va affiancato ovviamente un buon monitor: lui è in grado di gestire montior 4K senza tentennamenti.

Come detto in apertura, è il prezzo ciò che stupisce di questo prodotto. Il listino è di 699,99€, ma grazie alla promozione Amazon di oggi, scende fino a 449,99€ con un risparmio di ben 250€! In questo caso, per attivare la promozione sarà necessario sia spuntare la casella coupon su Amazon che applicare l’ulteriore sconto del 10% attraverso il codice HMDB8U76 riportato anche sul sito stesso.

Cosa aspetti? Corri ad acquistarlo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.