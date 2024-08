Mini PC NiPoGi a 100 EURO IN MENO: applica il MEGA COUPON Amazon

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con il Mini PC NiPoGi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, i coupon di sconto potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini PC NiPoGi: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC NiPoGi è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto per rendere il tuo lavoro più efficiente sia in ufficio che a casa.

Utilizza il processore i7-12650H di 12a generazione ed ha un core potente ed efficiente che funziona in modo più fluido e fornisce una risposta rapida, sia per il gioco che per il rendering di grafica 3D estesa. Anche lo spazio di archiviazione non è da meno grazie a 32GB dual-channel DDR4 e 512GB NVMe SSD. Inoltre è possibile sostituire l’SSD con un massimo di 2TB così da estendere ancora di più il tuo storage.

Questo modello si caratterizza per 3 modalità: modalità silenziosa, modalità automatica e modalità power. La modalità silenziosa è adatta alla visione di film, la modalità automatica è adatta al normale software desktop e la modalità power è adatta ai giochi.

L’utilizzo è semplicissimo in quanto è possibile cambiare la modalità con un interruttore, mentre il design verticale consente di risparmiare spazio e di inserirlo in qualsiasi angolo della scrivania.

