Mini PC NiPoGi AM06 PRO Gaming, è mini anche il prezzo MENO 56 PER CENTO!

I Mini PC sono assolutamente comodi, piccoli e perfetti per essere posizionati in ambienti lavorativi dove lo spazio è ridotto. Ma sono anche molto comodi come dispositivo tutto fare da collegare alla smart TV per renderla smart all’ennesima potenza. Di norma non sono molto versati nel gaming visto che nascono più per lavorare che divertirsi. Questa volta ci troviamo davanti all’eccezione che conferma la regola, Mini PC NiPoGi AM06 PRO ha tutte le caratteristiche per essere un piccolo, ma potente e versatile, compagno di giochi. E come se non bastasse è in SUPER SCONTO: risparmio fuori di testa, ben 391 euro, con un prezzo finale che si attesta a 309 euro! Subito nel carrello Amazon ora!

Piccolo ingombro, tanta potenza!

Il Mini PC NiPoGi AM06 PRO, è la perfetta combinazione di prestazioni, flessibilità e portabilità. Il cuore del dispositivo è un processore Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U.

Mini PC NiPoGi AM06 PRO è dotato di 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale, che può essere espansa fino a 64GB (2x 32 GB, fino a 3200 MHz) e 512GB M. 2 SSD NVME 2280 (espandibile fino a 2 TB). Di spazio d’archiviazione ce n’è quindi a sufficienza e se volessimo espanderlo potremmo farlo senza troppi problemi. Il tutto all’insegna della velocità visto che stiamo parlando di SSD e non di un normale hard disk.

A livello grafico il Mini PC NiPoGi AM06 PRO monta una AMD Radeon 7 Core 1800 MHz che garantisce una buona fluidità anche nei giochi più recenti e performanti. Non è scontato che un Mini PC offra queste prestazioni, Mini PC NiPoGi AM06 PRO può essere considerato senza paura di smentita una buona macchina da gaming.

La connettività è un altro punto forte di Mini PC NiPoGi AM06 PRO: è dotato di due porte RJ45 Gigabit Ethernet, una DP, una HDMI 2.0, 2 USB 3.0, due USB 2.0, un ingresso/uscita audio e una interfaccia TYPE-C. Non manca davvero nulla!

Mini PC NiPoGi AM06 PRO è davvero un gioiellino, un Mini PC estremamente completo, potente e versatile… e soprattutto scontatissimo, MENO 56%! Compratelo ora!

