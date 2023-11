Mini PC NiPoGi: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Spesso sentiamo la necessità di avere un PC desktop sufficientemente potente per il nostro flusso lavorativo: non sempre però abbiamo a disposizione uno spazio sufficientemente ampio per ospitare i case per PC, che il più delle volte sono abbastanza ingombranti. Ecco dunque che in tal caso i Mini PC rappresentano senz’altro la soluzione più efficace e conveniente per risparmiare spazio all’interno del proprio studio personale. Amazon ha quindi ben deciso di proporti il Mini PC NiPoGi in offerta al sensazionale prezzo di soli 149 euro: in più grazie al coupon di 5% offerto da Amazon (attivabile acquistando due articoli) hai la possibilità di risparmiare ancor di più rispetto all’originale prezzo di listino.

Mini PC: un piccolo mostro di potenza

Partiamo prima di tutto dal vero cuore pulsante di questo Mini PC, rappresentato ovviamente dal processore Intel Alder Lake N95: questo ha portato ad un ulteriore aumento pari al 30% in più di potenza rispetto al modello precedentemente uscito, che montava il processore Gemini Lake. Questo ti permette dunque di avviare qualsiasi programma o software, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o videoediting, senza il benché minimo tentennamento o esitazione. Puoi dunque lavorare comodamente da casa in modalità smart working, senza minimamente sentire la nostalgia del PC del tuo ufficio.

Per non parlare poi dell’SSD da 256 GB, che ti permette di archiviare senza alcun tipo di problema tutte le tue foto, video e i tuoi file di lavoro, con una velocità di gran lunga maggiore rispetto agli hard disk di un tempo, sia in lettura che in scrittura.

Tra le altre cose questo Mini PC supporta perfino la risoluzione 4K Ultra HD e la modalità a doppio schermo (utile ad esempio per svolgere più attività in contemporanea), grazie alla scheda grafica Intel UHD integrata, che assicura un’elaborazione delle immagini mai viste prima d’ora in termini di dettagli e resa visiva.

In definitiva, a nemmeno 150 euro hai la possibilità di assicurarti un PC dalle dimensioni assolutamente contenute ma dalle prestazioni stupefacenti, grazie al quale potrai svolgere ogni tipologia di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mini PC NiPoGi in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.