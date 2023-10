Mini PC NiPoGi: ecco l'offerta ASSURDA di Amazon

Sentiamo spesso la necessità di avere in casa, nel nostro studio, un PC desktop che sia sufficientemente potente da portare a termine tutte le nostre attività lavorative, senza avere particolari preoccupazioni. Non sempre purtroppo abbiamo a disposizione il giusto spazio, considerando quanto possano essere ingombranti i case degli attuali PC assemblati: alla luce di questo Amazon ha deciso dunque di proporti il Mini PC NiPoGi in offerta all’assurdo prezzo di soli 199 euro, con un ottimo 29% di sconto rispetto al prezzo originale proposto dal produttore, NiPoGi.

Mini PC NiPoGi: dimensioni minime, potenza massima

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo Mini PC è senz’ombra di dubbio rappresentato dal potentissimo processore Intel Alder Lake N95, che può arrivare a una frequenza massima di 3.4 GHz, davvero l’ideale per garantirti il massimo delle prestazioni, nonostante il basso consumo energetico. Questo processore ha addirittura il 30% in più delle prestazioni rispetto al precedente processore Gemini Lake, consentendoti un decisivo salto in avanti che sentirai senz’altro quando avvierai qualsiasi software, anche quelli più pesanti come quelli di fotoritocco o videoediting.

Molto apprezzato poi l’SSD da ben 512 GB di memoria, che ti permette di catalogare senza problemi foto, video ed eventualmente i tuoi file di lavoro, senza la necessità di dover liberare spazio in continuazione, a differenza di altri modelli concorrenti, e con un’eccezionale velocità sia in scrittura che in lettura.

Nonostante le dimensioni assolutamente contenute, questo Mini PC consente di collegare fino a due display in 4K, riuscendo così a ricreare una vera e propria postazione all’interno del tuo studio, per mezzo dell’interfaccia HDMI. Ottima anche la connettività Wi-Fi con supporto al modulo 2.4G, che permette di raggiungere delle velocità davvero alte sia in download che in upload, garantendo una connessione stabile.

Insomma, a poco meno di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo che, nonostante le dimensioni super contenute, sprigiona una potenza davvero incredibile e sorprendente che potrai sfruttare appieno per la tua produttività durante le giornate di lavoro: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente il Mini PC NiPoGi in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.