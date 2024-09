Mini PC NiPoGi: ottimizza la tua postazione di lavoro con una spesa minima

Questo è il momento giusto di ottimizzare il tuo setup professionale con il Mini PC NiPoGi AK1 PRO! Al momento è disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, le scorte stanno per esaurirsi!

Mini PC NiPoGi AK1 PRO: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mini PC NiPoGi AK1 PRO è un vero e proprio concentrato di potenza, ideale per ottimizzare la tua postazione di lavoro.

Innanzitutto è alimentato da un processore Ιntel Celeron Jasper Lake Quad-Core N5105 di undicesima generazione che rende qualsiasi cosa tu faccia molto più fluida ed efficiente.

Un’altra caratteristica importante è la sua configurazione a doppio schermo che ti permetterà di risparmiare tempo e migliorerà l’efficienza del tuo lavoro. Questo vuol dire che potrai anche goderti video 4K UHD ovunque tu sia, oltre ad avere un’esperienza TV eccezionale con una qualità delle immagini realistica e super vivida.

Inoltre questo modello si avvia in pochi secondi, trasferisce file senza alcuna perdita di tempo ed ha una memoria interna da 256 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto per averli sempre a portata di mano in caso di necessità.

Per finire, questo mini PC ha dimensioni ridottissime rispetto agli altri modelli sul mercato, oltre ad essere dotato di un supporto VESA così da essere montato anche sul retro di un monitor di grandi dimensioni per risparmiare spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.