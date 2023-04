Mini PC NiPoGi: piccolo e versatile, con la combo sconto-coupon costa una MISERIA

Questo Mini PC è davvero una potenza: lo puoi portare dove vuoi, e collegarlo con la TV del salotto o con un vecchio monitor per trasformarlo in smart TV o per giocare. Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania. Può essere tuo con appena 189 euro seguendo questo link. Spedizioni veloci e gratuite con Amazon.

NiPoGi Mini PC: super potenza in poco spazio

Il Mini PC è piccolo e compatto, ma molto solido. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Ha installato tutto quello che serve, compreso Windows 10, perciò è super semplice da usare anche per un bambino. Ha 12GB RAM e un hard disk velocissimo da 128GB M.2 SSD. L’SSD può essere aggiornato a 2 TB e puoi aggiungere anche un disco rigido esterno tramite 2 porte USB 3.0. Al resto pensa il suo potente processore Celeron J4125, che garantisce ottime performance.

Se sei un appassionato di streaming puoi stare tranquillo: ha connessioni stabili Wi-Fi, Bluetooth e LAN. Puoi usare questo PC per ridare vita a una vecchia televisione trasformandola in una Smart TV, oppure per lavorare. Inoltre puoi collegarci fino a tre display, due in HDMI e uno in VGA. Basta collegarlo a un monitor o a una televisione e in pochi secondi puoi già goderti film, serie TV, sport e quello che preferisci i streaming o direttamente dall’hard disk.

Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania. Insomma, avete capito di certo che stiamo parlando di un vero affare. Questo è un Mini PC dal basso costo ma dalle grandi prestazioni, tuo con appena 189 euro seguendo questo link, e chiudendo poi l’acquisto applicando il coupon da 10 euro.

Per farlo, ricordati semplicemente di mettere la spunta alla voce apposita poco sotto al prezzo, prima di andare a pagare. Ti arriverà direttamente a casa con spedizioni gratis grazie ad Amazon.

