Mini PC super conveniente: ecco lo SCONTO EPOCALE!

I Mini PC sono diventati ormai sempre più importanti per il mercato. Sono scelti da moltissimi lavoratori in cerca di un computer economico, ma prestante e compatto. Il grande vantaggio è il loro prezzo: è contenuto rispetto alle altre soluzioni, ma offrono ugualmente un’esperienza d’uso di livello. A volte sono quelli dei brand minori ad essere i più interessanti. Questo è senza dubbio il caso del Mini PC MINIS UM773: integra un processore AMD Ryzen 7 7735HS, 32 GB di RAM DDR5 e 512 GB di SSD. Si tratta di un dispositivo che oggi Amazon sconta del 31% oltre ad offrire un coupon sul sito di ulteriori 123€! Il prezzo del device è quindi davvero interessante: solo 496€!

Tanta memoria e tanta potenza: ecco il Mini PC che stavi cercando

Quando si sceglie un nuovo PC sono molte le caratteristiche da tenere d’occhio. In particolare, tutti gli utenti, prestano attenzione a processore, memoria RAM e memoria interna. Generalmente, i PC destinati alla produttività non hanno bisogno di schede video dedicate, ma spesso le integrate sono più che sufficienti per vivere un’esperienza d’uso adeguata.

Il Mini PC MINIUS UM773 risponde perfettamente a queste caratteristiche: monta a bordo un ottimo processore, offre un buon quantitativo di memoria di archiviazione senza dimenticare l’enorme quantitativo di RAM.

In particolare, vale la pena soffermarsi sulla scheda tecnica. Il processore a bordo è l’AMD Ryzen 7 7735HS a 8 core. Garantisce ottime prestazioni in tutte le condizioni di utilizzo. Grazie ai 32 GB di RAM DDR5, il processore lavora ancora meglio: è in grado di elaborare moltissime informazioni e di gestire questo quantitativo di memoria RAM. Non manca un SSD di ottimo livello: a bordo è infatti presente un’unità M.2 PCIe 4.0 da ben 512 GB. In questo caso, la memoria è più che sufficiente per archiviare una buona quantità di dati. I più esigenti possono tuttavia espandere la memoria di questo dispositivo grazie allo slot SATA presente a bordo.

Come detto in apertura, il valore aggiunto è il prezzo. Il Mini PC MINIUS UM773 oggi costa solo 496€. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon: il prodotto è scontato del 31% rispetto al prezzo di listino oltre a poter usufruire dello sconto ulteriore offerto dal coupon di 123€ disponibile sulla piattaforma.

