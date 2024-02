Mini PC POTENTISSIMO per lavoro e intrattenimento SCONTATO del 33% su Amazon

Occasionissima top oggi su Amazon per chi è alla ricerca di un mini PC potente e affidabile, senza però che costi uno sproposito. Questo prodotto da ACEMAGICIAN è davvero una potenza: lo puoi portare dove vuoi e collegarlo con la TV del salotto o con un vecchio monitor per trasformarlo in smart TV o per giocare, tanto occupa poco spazio ed è leggerissimo. Se vuoi può essere tuo con appena 209 euro (scontato del 23%) seguendo questo link. Le spedizioni sono sicure, veloci e gratuite con i servizi Prime.

Mini PC ACEMAGICIAN: super potenza in poco spazio

Il mini PC, come accennato prima, è piccolo e compatto, ma molto solido. Internamente monta un processore Intel Alder Lake-N95 pront oa rispondere così alle esigenze informatiche quotidiane. In tal senso può raggiungere velocità fino a 3,4 GHz, offrendo prestazioni fluide e reattive per la navigazione web, lo streaming multimediale, l’elaborazione di documenti e molto altro ancora.

Con 16GB di memoria LPDDR5 e un SSD da 512GB, questo Mini PC offre un’ampia capacità di archiviazione e una rapida velocità di lettura/scrittura, consentendoti di memorizzare i tuoi file e accedervi rapidamente quando ne hai bisogno. Inoltre, la presenza di una doppia porta LAN e tre porte HDMI ti offre una connettività flessibile per collegare più dispositivi e schermi contemporaneamente.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo Micro Desktop Computer è ideale per gli ambienti in cui lo spazio è limitato, come uffici domestici, studi, o spazi di lavoro condivisi. Può essere facilmente posizionato sul desktop o montato dietro uno schermo con il supporto incluso, offrendo un’esperienza informatica completa in un pacchetto compatto e versatile.

Inoltre, con le sue prestazioni avanzate e le opzioni di connettività estese, come dicevamo all’inizio questo mini PC è adatto sia per un uso professionale che per l’intrattenimento domestico, consentendo di svolgere una vasta gamma di attività informatiche con facilità e affidabilità. Non aspettare troppo, allora, perché il prezzo potrebbe salire nuovamente: approfitta dello sconto Amazon del 33% seguendo questo link. e fallo tuo. Usufrurai anche delle spedizioni sicure, veloci e gratuite dei servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.